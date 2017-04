Assises de la Dordogne : deux hommes jugés pour plusieurs braquages violents de bijouteries

A partir de ce mercredi, deux hommes comparaissent devant les assises de la Dordogne pour des braquages de bijouteries. Ils sont soupçonnés d'avoir dévalisé plusieurs bijouteries durant l'hiver 2012-2013 à Périgueux et Bergerac notamment.

Une série de braquages de bijouteries, souvent très violents, ont fait la Une de l'actualité en Dordogne au cours de l'hiver 2012-2013. Deux hommes comparaissent à partir de ce mercredi devant les assises de la Dordogne. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des casses dans des bijouteries de Périgueux, Bergerac et Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Les deux individus âgés de 25 ans, sont également poursuivis pour avoir enlevé ou molesté les propriétaires ou leurs salariés.

Des salariés et des commerçants violentés

En octobre 2012, ce sont les magasins "L'or et l'argent " de Bergerac et Périgueux qui sont pris pour cibles. A Bergerac, la vendeuse est enlevée près de son domicile par deux individus qui la conduise au magasin et la force à désactiver l'alarme avant d'ouvrir le coffre. En janvier 2013, à Sainte-Foy-la-Grande, le gérant du magasin Jad'or lui est frappé avant de remettre les bijoux du coffre. Le 1er février, ce sont deux motards qui attaquent la bijouterie "L'or et l'argent" rue Limogeanne à Périgueux. Ils tiennent les passant en respect avant de repartir avec un butin estimé à 120 000 euros. A chaque fois, les véhicules utilisés pour les braquages ont été retrouvés incendiés à quelques kilomètres des lieux des braquages.

Interpellés grâce à leurs portables

L' enquête menée conjointement par la Police judiciaire de Périgueux et les gendarmes de la Section de recherches de Bordeaux, a abouti à la mise en examen de deux hommes, originaires de Marseille et Périgueux. C'est grâce à leurs téléphones portables qu'ils ont pu être repérés. Des éléments matériels ont également été recueillis chez les suspects ou leurs proches. Grâce aux caméras de vidéo-surveillance enfin, les lacets fluo des baskets de l'un des braqueurs se sont avérés être les mêmes que ceux de l'un des accusés.

Reste que les éléments de preuve s'avèrent très minces, aucunes empruntes n'ont été retrouvées. Pendant toute l'instruction, les deux hommes peu bavards, ont nié les faits, parlant notamment de "coïncidences" au sujet de leurs portables repérés à chaque fois à proximité du lieu des braquages.