Assises de la Dordogne : la victime "n'a pas eu de chance" dans sa vie

Au deuxième jour du procès du meurtre de Bergerac devant la Cour d'assises de la Dordogne, les jurés en apprennent un peu plus sur la personnalité de la victime. En janvier 2015, cette femme d'une quarantaine d'années avait été tuée de quinze coups de couteau par son compagnon.

Le procès de l'homme de 54 ans, jugé pour le meurtre de sa compagne, se poursuivait ce jeudi devant la Cour d'assises de la Dordogne. Le 15 janvier 2015, il lui assénait quinze coups de couteau, dont deux mortels au thorax. Pour ce geste, il risque la perpétuité.

"Elle n'avait pas eu de chance"

Après avoir passé une journée à décortiquer la personnalité et le passé de ce Nîmois d'origine, les magistrats se sont concentrés aujourd'hui sur la victime. Qui était-elle ? "Quelqu'un de jovial, d'intelligent, qui n'avait pas eu de chance" dans sa vie, selon l'une de ses amies venues témoigner à la barre.

"Elle était simple, gentille...", raconte sa sœur. "Elle ne vivait pas comme moi, elle a eu pas mal de problèmes." La victime avait en effet un lourd passé. "Traumatisée" par son père qui abusait d'elle et sa mère qui la battait, elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil. Lorsqu'elle devient mère, célibataire quelques temps après, elle perd pied et se retrouve "toute seule."

La victime se noie alors dans l'alcool. "Elle buvait" diront ses proches. Elle se raccroche alors à son petit ami, un compagnon qui n'est pourtant pas tendre avec elle. "A chaque fois que je la croisais dans les rues de Bergerac, elle avait des bleus", confie sa sœur.

Elle avait des bleus, mais elle ne voulait pas porter plainte. Elle l'aimait

— La sœur de la victime

Mais ses proches insistent sur un point : cette femme d'une quarantaine d'années faisait tout pour s'en sortir. "Je sentais en elle la volonté de s'en sortir", confiera une de ses amies, entendue comme témoin lors du procès. Elle a notamment suivi deux cures de détoxication, la dernière, une semaine tout juste avant le drame. Un effort concédé pour sa fille, alors âgée de 12 ans, et devant laquelle "elle ne buvait jamais."

Aujourd'hui sa fille attend le verdict et la fin du procès avec impatience. "Elle se pose plein de questions et on espère que le procès y répondra. Le travail de résilience viendra après, pour l'instant, elle n'est pas prête à pardonner", explique la SAFED. Le verdict sera rendu ce vendredi en fin de journée.