Assises de la Dordogne : le jeune homme accusé d'avoir tué son frère pour protéger sa mère est acquitté

Périgueux, France

Le jeune homme qui a tué son frère aîné d'un coup de couteau il y a quatre ans dans un pavillon du quartier gare de Bergerac a été acquitté ce vendredi après-midi après deux jours de procès. Les jurés populaires ont retenu la légitime défense qui était plaidée par son avocat.

C'est en voulant protéger sa mère que ce Bergeracois de 27 ans a affronté son frère aîné et qu'il a saisi un couteau avec une lame de plus de 30 cm le 29 août 2015 vers midi. Le coup avait percé la veine cave et provoqué une hémorragie interne.

À ce moment là, le jeune homme était sous la menace de son frère aîné, un colosse de près de 2 mètres et plus de 100 kilos.

C'est dans cette maison que le drame familial s'est joué © Radio France - Nacime Rahoui

Un frère aîné contre lequel les parents avaient déjà déposé plusieurs mains courantes au commissariat suite à des violences.

À l'audience à Périgueux ce vendredi matin, l'avocat général avait requis cinq ans de prison avec sursis. L'accusé est finalement acquitté les jurés ayant retenu la légitime défense. Depuis quatre ans, le jeune homme de 27 ans avait par ailleurs reconstruit tant bien que mal sa vie et avait trouvé un travail stable.