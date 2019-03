Assises de la Drôme : 7 ans de prison ferme pour avoir poignardé un ancien conseiller municipal de Taulignan

Taulignan, France

L'habitant de Taulignan qui avait mortellement poignardé un ancien conseiller municipal de la commune a été condamné à sept ans de prison ferme. La Cour d'Assises de la Drôme a rendu son verdict ce mardi soir, après deux jours de procès.

L'avocat général avait requis 12 ans de réclusion à l'encontre de Michel Mirallès, accusé du meurtre de Dominique Bonnet. Mais les faits ont finalement été requalifiés en "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner."

L'adultère se termine en coup de couteau

Les faits remontent au 15 juin 2015. Vers 8h30, Michel Mirallès, alors âgé de 67 ans, voit la voiture de sa compagne devant la maison du voisin, âgé de 66 ans. Leurs deux maisons sont à quelques mètres l'une de l'autre et ne sont séparées que par une haie et un petit chemin. Il décide d'aller voir ce qui se passe et lorsqu'il entre dans la maison de Dominique Bonnet, il les découvre dans une position qui ne laisse aucune place au doute.

Une rixe éclate. Le "mari trompé" sort un canif de sa poche et touche mortellement son voisin au thorax. Michel Mirallès se rend alors rapidement aux gendarmes. Dominique Bonnet était bien connu dans le Sud Drôme, très investi dans la vie locale. Ancien conseiller municipal de Taulignan et vice-président de l’office de tourisme du pays de Grignan, il était également membre de plusieurs confréries gastronomiques dont celle prestigieuse de la truffe ou du picodon.