Drôme : Adnen Guelmami condamné à 24 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné sa femme

Adnen Guelmami a été condamné ce mercredi à 24 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa femme de 14 coups de couteau en pleine rue à Valence. Après quatre heures de délibéré, le jury a retenu l'assassinat, autrement dit le meurtre avec préméditation. La Cour d'assises de la Drôme interdit aussi définitivement au Tunisien de 33 ans d'être sur le territoire français à l'issue de sa peine. Il ne pourra plus détenir non plus d'arme pendant 15 ans.

La préméditation au cœur du procès

Plus tôt dans l'après-midi, l'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion criminelle. L'homme est resté silencieux, tête basse à l'énoncé du verdict. Le 7 août 2017, il a poignardé sa femme en pleine rue à Valence quelques temps après qu'elle a demandé le divorce. Le troisième et dernier jour d'audience ce mercredi s'est ouvert avec la projection d'une photo d'Aïcha.

Cette maman se levait tous les jours à 4h du matin pour partir travailler à l'usine à vélo se rappelle sa fille aînée. Elle se souvient aussi que depuis que sa mère s'était remariée, elle n'était plus la même. Elle avait toujours peur. Adnen Guelmami était capable d'envoyer plus de 1.000 sms menaçants en quelques heures.

Pour l'avocate générale, l'assassinat ne faisait aucun doute. Le Tunisien est arrivé le 7 août 2017 avec un couteau de boucher et une lame de 17 centimètres dans sa sacoche. Il a frappé Aïcha autour du cou et dans le thorax. L'avocate de la défense avait contesté la préméditation. Finalement le jury a tranché ce mercredi soir. L'homme encourait la perpétuité.