Assises de la Drôme : après 32 ans de mariage, il tue sa femme de 8 coups de couteau

Le féminicide du quartier de la Belle Meunière de Bourg-lès-Valence est jugé aux assises de la Drôme à partir de ce mercredi. Lucien Becker, 61 ans, est accusé d'avoir poignardé son épouse de huit coups de couteau dans le dos le 28 octobre 2018 en pleine nuit. La justice a retenu la préméditation, même si l'accusé le conteste, car cette nuit-là ne doit rien au hasard pour le juge d'instruction.

Il suivait et harcelait sa femme depuis qu'elle était partie

Lucien Becker a pris le temps de repérer le domicile du nouveau compagnon de sa femme à Bourg-lès-Valence. Depuis le mois de juin précédant les faits, depuis qu'elle était partie en lui annonçant sa volonté de divorcer, il la harcèle par téléphone, lui laisse des messages de menaces de mort, trace ses déplacement et la suit partout. Après 32 ans de mariage et cinq enfants, Lucien ne supporte pas le départ de sa femme. Il dit à qui veut l'entendre, enfants et amis : "ça prendra le temps que ca prendra, je ne suis pas pressé, mais quand je la trouve je la tue".

Déjà une agression au couteau 5 ans plus tôt

Cette nuit-là vers deux heures et demi du matin, il arrive à la Belle Meunière, prend un couteau dans sa voiture, pénètre dans le jardin sur l'arrière de la maison. Sa femme entend du bruit et sort vérifier. Il se jette sur elle, la frappe au visage et lui plante huit fois de suite le couteau dans le dos. Il ne s'enfuit qu'en voyant le nouveau compagnon surgir, alerté par les cris de la victime. L'épouse de 53 ans est décédée au petit matin à l'hôpital. Lucien Becker est rentré chez lui, a prévenu une de ses filles et tenté de se taillader les veines avant d'être interpellé.

Lucien Becker avait déjà agressé sa femme avec un couteau en 2013. Il avait été condamné à 18 mois de prison dont 3 mois ferme. A l'époque, sa victime avait passé l'éponge et accepté de reprendre la vie commune.

Le verdict est attendu ce vendredi et la peine maximale encourue est la perpétuité.