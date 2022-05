Les Assises de la Drôme jugent depuis ce jeudi un agriculteur de 56 ans pour le meurtre d'un homme qui vivait dans une caravane sur son terrain en juin 2018, et la mère du meurtrier présumé, une femme de 84 ans, accusée d'avoir aidé à jeter le corps dans le Rhône.

Assises de la Drôme : dix ans de réclusion requis contre le meurtrier présumé, un an avec sursis pour sa mère

Au deuxième et dernier jour de ce procès aux Assises de la Drôme, l'avocat général demande à la Cour de reconnaître Jean-Paul Girard coupable des faits qui lui sont reprochés : le meurtre par deux coups de fusil d'un homme de 48 ans qui vivait dans une caravane sur un terrain loué pour une somme modique à côté de sa ferme, entre Chabrillan et La Roche-sur-Grane. Il requiert à son encontre dix ans de réclusion criminelle et l'interdiction de porter une arme pendant quinze ans.

A l'encontre de la mère de l'agriculteur, Marie-Thérèse Girard, poursuivie pour recel de cadavre, pour avoir aidé à transporter le corps et tenté de le faire disparaître dans le Rhône, l'avocat général requiert un an de prison avec un sursis simple. Il estime que son rôle, bien qu'actif, était secondaire et retient une altération du discernement. Cette femme de 84 ans souffre d'un trouble dépressif persistant d'après une expertise psychiatrique.

Les avocats de la défense prennent la parole en cette fin d'après-midi et le verdict est attendu tard dans la soirée.