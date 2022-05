Assises de la Drôme : un meurtrier immature, une mère de 84 ans trop fusionnelle

Dans l'affaire du corps ligoté retrouvé dans le Rhône en juin 2018, la première journée d'audience était consacrée aux personnalités du meurtrier présumé et de sa mère de 84 ans. Des personnes décrites comme "frustres" et en retrait.

Le meurtrier présumé dans l'affaire du corps retrouvé dans le Rhône ligoté en juin 2018, est jugé depuis ce jeudi aux Assises de la Drôme. À ses côtés, sa mère, 84 ans, mise en examen pour recel de cadavre. La première journée d'audience au Tribunal de Valence était consacrée à l'étude des personnalités de Jean-Paul et Marie-Thérèse Girard.

Une relation fusionnelle

Jean-Paul Girard a toujours vécu avec sa mère et ses sœurs, dans une maison située à un kilomètre de leur ferme, où le meurtre d'Éric Viguié, 48 ans, a été commis le 18 juin 2018. Les experts décrivent une relation fusionnelle entre la mère et le fils. "La patronne" dit-il, "le garçon" pour la vieille femme aux cheveux blancs. Une relation qui enfermerait Jean-Paul Girard, 56 ans, jamais sorti de ce cocon familial. Il aurait été sous l'emprise de son père jusqu'à sa mort en 2000.

Le "chef de famille", n'aurait jamais accepté que son fils, l'accusé, ne sorte seul de chez eux jusqu'à ses 25 ans. Jean-Paul Girard explique avoir tenté de se suicider entre ses 20 et 25 ans et qu'il n'a jamais réussi à être en couple. Alors sa mère, Marie-Thérèse s'occupe de lui. Pendant plusieurs années, il travaille à la commune de Pennes-le-Sec (Drôme) et part du lundi au vendredi : "il emportait à manger pour la semaine" explique la mère. En 2012, il part à la retraite anticipée à cause de problèmes de santé. Depuis, l'homme jardine et s'occupe de ses ânes.

Un meurtrier présumé, immature

"Il était sympa, c'était un bon gars" lance un ancien employeur de Jean-Paul Girard à la barre. Ses sœurs peinent à parler devant la Cour. "Je ne pensais pas que je serai devant des Assises un jour" explique l'une d'elle. Les proches de l'accusé dépeignent unanimement un homme un peu naïf, non-violent, qui n'aime pas le conflit. Et c'est le conflit avec la victime, Éric Viguié, qui aurait été élément déclencheur du meurtre. L'homme hébergé contre un petit loyer sur le terrain des Girard aurait reproché à Jean-Paul de mal soigner ses ânes, l'accusant de maltraitance.

C'est pour l'empêcher d'appeler les services vétérinaires que l'accusé aurait tiré. Deux balles, dont une dans la tête "pour l'achever" disait-il. "Cet homme n'a pas d'empathie" relate un expert-psychiatre, "il n'est pas capable d'anticiper les conséquences de ses actes." Le médecin explique que Jean-Paul Girard n'a probablement pas anticipé que tirer sur quelqu'un allait le tuer. L'homme est décrit comme immature par les différents psychiatres et psychologue. Mais aucun ne conclue a une abolition du discernement et de la responsabilité pénale.

Le psychiatre qui a examiné Marie-Thérèse Girard diagnostique un trouble dépressif persistant depuis quasiment 20 ans. Une dépression qui n'est pas prise en charge médicalement. Elle, répond que oui, parfois, "j'ai des coups de déprime". Ce trouble dépressif constituerait un motif d'altération partielle de son discernement au moment des faits. Mais cela ne conduit pas l'expert à conclure d'une quelconque irresponsabilité pénale.

J'encaissais toujours tout et je ne disais rien - Marie-Thérèse Girard

À la barre, la vieille femme raconte son enfance, puis sa rencontre avec son mari, Pierre. Lui commence rapidement une relation extra-conjugale avec la cousine de Marie-Thérèse, dont est issu un enfant. Mais lorsqu'il tombe malade, Marie-Thérèse s'occupe de lui. Pendant 25 ans, elle le dialyse à domicile, huit heures trois fois par semaine. Jusqu'au soir où son cœur s'arrête.

La femme essaye de le sauver, mais il est trop tard. "J'avais sa vie entre mes mains" explique Marie-Thérèse, qui part une semaine par an à Lourdes en tant qu'hospitalière. "Ce sont les seules fois où je sors." Le reste du temps, les experts et la famille la décrivent comme "soumise" à l'autorité de son mari, parfois violent. "J'encaissais toujours tout et je ne disais rien", "peut-être pas pour Monsieur Viguié [ndlr : la victime] du coup" répond le Président de la Cour d'Assise.

Devant les jurés, la femme s'effondre : "qu'est-ce que toutes ces personnes vont penser de moi ?" dit-elle en pleurant. "Je regrette, je suis de toute douleur avec la famille Viguié. Je sais qu'il ne reviendra pas, mais j'ai un cœur. Je sais que j'ai détruit un père." Le Président de la Cour écoute attentivement et rappelle que les faits - le meurtre - ne seront étudiés que lors de la deuxième journée, ce vendredi.