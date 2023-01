Assises de la Gironde : deux ans ferme requis contre le policier de Mérignac qui avait tué un voisin

Le 6 janvier 2018, alors qu'il était hors-service et en famille, le fonctionnaire de police de Mérignac avait frappé un sexagénaire suite à une dispute sur le parking de leur résidence. Une voiture qui roule trop vite, le policier se plaint, fait un signe et une dispute éclate . La victime était morte quelques jours plus tard à l'hôpital. Le policier a été placé sous contrôle judiciaire, son arme confisquée, mais il a pu continuer à travailler en attendant ce procès qui a débuté ce lundi aux assises de la Gironde. Le policier avait reçu le premier coup affirme son avocat. Une caméra de surveillance a filmé la scène, elle dure 22 secondes.

Le fonctionnaire est au volant de sa voiture, il s'arrête au niveau de la victime pour lui dire de rouler moins vite à l'intérieur de la résidence. Le sexagénaire frappe alors le policier à travers la fenêtre ouverte. Ce dernier sort et réplique par deux coups de poings. La victime tombe, s'assoit, le policier frappe de nouveau et quitte les lieux. Un peu plus tard il déposera une main courante au commissariat pour violence, lui même a le nez bien amoché. Entre temps la victime a été hospitalisée, elle décédera une semaine plus tard des suites ces blessures au CHU de Bordeaux. Voila deux vies qui basculent en 22 secondes pour une banale altercation routière : un mort et un fonctionnaire de police épris de remords. Son avocat plaide la légitime défense et l'acquittement. L'avocat général a requis deux ans d'emprisonnement ferme. Le verdict est attendu ce jeudi.