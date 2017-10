Assises de la Gironde : la prison à vie pour le meurtrier de Saint-Magne

Jean-Michel Dupin, accusé du meurtre d'une septuagénaire en juillet 2014, à Saint-Magne en Sud-Gironde, a été condamné vendredi soir par la cour d'assises de Gironde à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il a décidé de faire appel du verdict.

La cour d'assises de la Gironde a condamné vendredi soir Jean-Michel Dupin à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cet homme de 45 ans a été reconnu coupable du meurtre d'une septuagénaire en juillet 2014 à Saint-Magne, dans le sud Gironde. Il l'avait tuée d'un coup de fusil avant de maquiller le crime en mettant le feu à la maison de sa victime.

Le mobile du crime serait dérisoire: le vol de la voiture de Colette Beyries. Mais tout au long des 5 jours de procès, l'accusé a refusé de parler. Cet homme de 45 ans est un multi-récidiviste : il a déjà été condamné en 1994 à 20 ans de prison pour le meurtre d'un copain de régiment à Martignas sur Jalles. Son casier judiciaire comporte au total une dizaine de condamnations, notamment pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

La peine prononcée est celle qu'avait réclamée l'avocat général dans son réquisitoire.

Je remercie la cour et les jurés de lui avoir infligé la peine maximale. Il ne fera plus de mal à personne , et la population est protégée. Il n'aurait jamais dû ressortir de prison. Et le plus important, c'est qu'il ne ressorte jamais. - Didier Pommier, fils de la victime