Assises de la Gironde : le pédophile multirécidiviste se faisait passer pour un babysitter

La Cour d’assises de Bordeaux juge à partir de ce jeudi 7 avril un pédocriminel de 31 ans poursuivi pour une série de viols et d’agressions sexuelles présumés sur mineurs. Les faits commis entre 2016 et 2018 dans le Médoc auraient été filmés par l’accusé.

Le procès d’un babysitter pédophile multirécidiviste s’est ouvert ce jeudi à huis clos devant la Cour d’assises de la Gironde. La première des quatre journées d'audiences a débuté par une longue litanie des chefs d'accusation : "Viol commis sur mineur de 15 ans, récidive d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, corruption de mineur de 15 ans, récidive de captation de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique"..

L’accusé, âgé de 31 ans, comparaît pour une série de viols et d’agressions sexuelles présumés sur au moins quatre mineurs. Les faits commis entre 2016 et novembre 2018 dans le Médoc auraient été filmés et les images partagées à d’autres pédocriminels via le Dark Web, partie cachée du réseau d’internet où les échanges sont anonymisés.

Le pédocriminel déposait des annonces sur des sites de nounou

En 2016, l’accusé sort de prison après avoir purgé une peine de quatre ans d’emprisonnement pour six agressions sexuelles sur mineurs. Cet ancien babysitter a alors interdiction de retravailler avec des enfants, rappelle l'une des parties civiles. Malgré sa condamnation, le Girondin dépose des petites annonces sur des sites spécialisés de gardes d’enfants, notamment "nounou-top", en utilisant de fausses identités et en affirmant être détenteur du Bafa, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs.

"On a fait entrer le loup dans la bergerie"

L’homme qui travaillait comme comptable dans un supermarché de Marcheprime aurait récidivé à plusieurs reprises. Il aurait également filmé ses actes et envoyé les images à un ancien co-détenu. "C’est un prédateur sexuel qui manipulait les familles de victimes", affirme l’une des avocates des nombreuses parties civiles. "Les parents sont bouleversés, ils culpabilisent énormément et disent - on a fait entrer le loup dans la bergerie".

Les images des sévices retrouvées sur l’ordinateur d’un autre pédophile

C'est une cyber-enquête de la Suisse qui va aboutir à son arrestation, comme le rappellent nos confrères d'Actu. En 2018, les enquêteurs helvètes mènent des investigations sur un autre pédocriminel. Dans l’ordinateur de ce dernier, les policiers découvrent des photos et vidéos échangées avec l’accusé via le Dark Web. Sur les images apparaissent de jeunes victimes girondines.

Rapidement interpelé en novembre 2018, le trentenaire reconnaît les faits. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le président de la cour d’assises de Bordeaux a décidé que le procès se tiendra à huis clos après une demande en ce sens de la part d’une des parties civiles. "L’ambiance est très lourde et difficile. Il s’agit de préserver les familles, sachant que des photos et les auditions des enfants vont être projetées dans la salle." Le verdict est attendu mardi.