Assises de la Gironde : le témoignage poignant de la mère du bébé jeté dans la Garonne

Deuxième journée d'audience, ce jeudi, aux assises de la Gironde dans le procès du père du bébé jeté dans la Garonne en novembre 2014. Journée marquée par l'audition de la mère d'Aaron et le face-à-face avec l'accusé. Poignant. Le verdict est attendu ce vendredi.

La deuxième journée du procès de ce père de 33 ans accusé d'avoir jeté son bébé de quatre mois dans la Garonne le 11 novembre 2014, a été éprouvante pour la cour d'assises de la Gironde. Marquée l'audition poignante de la mère du petit Aaron.

"Pourquoi ?"

Depuis l'ouverture des débats, l'accusé répète qu'il "ne sait pas ce qu'il s'est passé", qu'il a "un trou", ou que "s'il a fait ce geste, c'est contre sa volonté, parce qu'il a été envoûté". Le couple s'était disputé violemment 3 jours plus tôt. A la barre, en boucle, la maman d'Aaron implore l'accusé : "Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? S'il te plaît, je veux savoir. Dis la vérité, cherche au fond de ton cœur, et dis la vérité. Pitié..." Puis, elle se tourne vers la cour et raconte cette première grosse dispute, trois jours avant le drame, sa valise qu'elle met dans le couloir. "Pour le pousser à réagir, dit-elle, "l'obliger à s'excuser. Tu savais que tu ne partirais pas. On avait juré sur la Bible de ne pas se quitter". Elle le supplie, à nouveau. "Pour que je puisse faire mon deuil". Le Président pousse aussi. "Mettez-vous à sa place !"

Il esquive, ou rabâche qu'il n'a pas jeté le bébé, et qu'il a été envoûté. "On tourne en rond" s'énerve le Président. Silence dans la salle. Des larmes coulent sur les joues de la mère et de l'accusé. Il se ferme : "je n'ai rien à ajouter". A nouveau, elle répète : "dis-moi pourquoi? Je ne suis plus moi-même". Une phrase qui fait écho témoignage de l’aîné de ses fils. Cinglant, un peu plus tôt, face à l'accusé qui se plaint de souffrir lui aussi. "Demande toi qui a le cœur brisé ? Fais une radio du cœur de ma mère et tu verras s'il bat toujours".

La thèse de l'accident impossible selon les enquêteurs

Les experts et enquêteurs ont également expliqué ce jeudi que vu la configuration des quais, il était impossible que le bébé lui ait glissé des mains et se soit retrouvé dans l'eau par accident, comme l'accusé a pu le dire par moment. Les enquêteurs ont aussi expliqué que le corps n'a jamais été retrouvé, c'est vrai, mais que les investigations (téléphonie et vidéo-surveillance) ont prouvé que le bébé n'a pas pu être enlevé et confié à un complice par le père.

Le verdict est attendu en début de soirée ce vendredi. Place d'abord aux plaidoiries et aux réquisitions devant la cour d'assises de la Gironde.