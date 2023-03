Assises de la Gironde : un chasseur accusé d'avoir tué un camarade à Barsac en 2020 sans mobile apparent

Qui a tué Amar Bey de trois balles ? Et pourquoi ? Des questions au centre du procès pour assassinat pendant quatre jours aux assises de la Gironde. Un homme de 59 ans, placé sous mandat de dépôt en 2020, comparait jusqu'à mercredi pour assassinat. En septembre 2020, un de ses partenaires de chasse, Amar Bey, avait été retrouvé mort en pleine nuit , abattu devant son domicile de Barsac au Nord de Langon. Les gendarmes avaient été appelés par la compagne de la victime réfugiée, sous le choc, dans la salle de bain. C'est elle qui a pu donner des éléments déterminants aux enquêteurs pour identifier l'auteur présumé des coups de feu. Notamment cette phrase que son mari avait prononcé avant les coups de feu "Patoche qu'est-ce que tu fais ?"

Une dizaine d'impacts

En pleine nuit, au passage d'une voiture très proche de leur maison, son compagnon s'était levé une première fois disant craindre des cambrioleurs. La seconde fois, la voiture avait frôlé le domicile, le poussant à enjamber la fenêtre pour comprendre ce qui se passait. Le temps pour sa compagne d'apercevoir le véhicule du tueur et une partie de son visage, et d'entendre cette phrase, avant de se cacher dans la salle de bain par peur des rafales.

Outre les trois tirs mortels, les enquêteurs ont retrouvé une dizaine d'impacts de balles dans l'habitation. Le Patoche en question, Patrick, était un partenaire de chasse de la victime, et ancien collègue. les deux hommes étaient tous deux ouvriers viticoles. L'assassin présumé s'est rendu le lendemain à la gendarmerie tout en niant les faits. Il a assuré aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir de la nuit du drame et parle désormais d'un complot. Les analyses montrent pourtant des traces de sang de la victime sur son fusil, dans sa voiture ainsi que sur un vêtement retrouvé dans son véhicule. L'audience devra démontrer qui a tué l'ouvrier viticole de 45 ans et pourquoi.