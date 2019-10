Assises de la Haute-Savoie : 18 ans de réclusion pour des tentatives de viol sur des mineurs

Annecy, France

Après quatre journées d’audience, la cour d’assises de la Haute-Savoie a rendu son verdict. Ce jeudi en fin d’après-midi, elle a condamné à 18 ans de réclusion criminelle un homme de 41 ans poursuivi pour enlèvement et tentatives de viol sur quatre jeunes filles âgées de 11 à 17 ans. Ce jeudi matin l’avocat général avait requis une peine de 22 années d’emprisonnement.

Les quatre agressions pour lesquelles l’accusé, un agent immobilier du bassin annécien, était poursuivi, s’étaient déroulées entre novembre 2016 et mars 2017 à Epagny, Meythet, Poisy et Annecy-le-Vieux. "Elles étaient à chaque fois plus violentes, plus rapprochées dans le temps et mieux préparées", a fait remarquer cette semaine une avocate des parties civiles.

Il force une jeune fille à monter dans sa voiture et voulait la ligoter

Le 9 mars 2017 à Annecy-le-Vieux, l’accusé avait violemment frappé une fillette de 13 ans. Il l’avait également contraint à monter dans sa voiture pour la ligoter et lui baisser de force son pantalon. La jeune victime avait finalement réussi à prendre la fuite.

J’étais en chasse, à la recherche de proies—a reconnu l'accusé

Lors de son procès, l’accusé a expliqué avoir agi suite à "des pulsions". "J’étais en chasse, à la recherche de proies." L’enquête a permis de découvrir qu’il consultait régulièrement des sites pornographiques où le sexe se mélangeait à la violence.

Mardi, les quatre jeunes filles sont venues à la barre du tribunal d’Annecy pour décrire leur calvaire. "Je ne pensais pas que cela pouvait m’arriver", a témoigné la plus jeune. "J’ai cru que j’allais mourir", a ajouté celle victime de la tentative d’enlèvement. Toutes sont également revenues sur les séquelles consécutives à leur agression et notamment cette "peur quand, dans la rue, quelqu’un marche derrière moi".