Assises de la Haute-Savoie : un homme comparait pour plusieurs enlèvements et tentatives de viol sur des mineurs

Haute-Savoie, France

L’homme qui va se présenter à partir de ce lundi devant la cour d’assises de la Haute-Savoie est poursuivi pour plusieurs enlèvements, violences et tentatives de viol commis entre novembre 2016 et mars 2017 à Epagny, Meythet, Poisy. Cet agent immobilier est âgé de 41 ans. Ses victimes sont au nombre de quatre, des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans à l'époque des faits.

Violemment frappées

L’accusé a reconnu les faits mais en cherchant à les minimiser. Selon les témoignages des trois fillettes et de l’adolescente, il a agi selon le même scénario. Il les a d’abord violemment frappées, menacées et tenter de les violer avant de prendre la fuite soit en raison des cris poussés par ses victimes, soit dérangé par la présence à proximité du lieu de l’agression de potentiels témoins.

C’est grâce au témoignage de sa quatrième victime que les enquêteurs ont pu l’identifier et l’interpellé. Le 9 mars 2017 à Annecy-le-Vieux , il avait contraint une collégienne de 13 ans à monter dans son véhicule. Il lui avait ligoté les poignets, frappé et baissé de force son pantalon. Par miracle, la jeune fille avait réussi à ouvrir la porte de l’utilitaire et à prendre la fuite.

Le verdict est attendu vendredi.