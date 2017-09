Assises de la Haute-Vienne : deux braqueurs et une caissière devant les jurés

Le procès des braqueurs du supermarché Aldi de Limoges-sud s'ouvre ce mercredi devant la cour d'Assises de la Haute-Vienne. En octobre 2015, deux hommes armés s'étaient fait remettre 2000 euros avec la probable complicité d'une caissière. Ils avaient déjà un casier judiciaire lourdement chargé.

Le procès du braquage du supermarché Aldi de Limoges-sud débute ce mercredi devant la cour d'Assises de la Haute-Vienne. Quatre accusés devront répondre de ce vol à main armé, notamment les deux braqueurs et une caissière.

La caissière était la petite amie du braqueur

Cette caissière, c'est Elisabeth, 21 ans à l'époque. Elle n'est autre que la petite amie de Sid-Hamed, l'un des deux braqueurs, à qui elle aurait fourni de nombreux renseignements pour préparer son coup. Elle comparaît donc pour complicité.

Sid-Hamed et son ami Xavier, eux, ont déboulé dans le magasin ce 9 octobre 2015, en début d'après-midi, à visages découverts et armés d'un pistolet à grenaille. Ils se sont fait remettre 2000 euros et sont repartis immédiatement. L'enquête de la police judiciaire a duré 2 mois mais, très rapidement, les enquêteurs ont soupçonné une complicité interne au magasin et les investigations ont permis de remonter jusqu'au trio. Finalement, une quatrième personne est même interpellée et mise en examen pour recel et non dénonciation.

Depuis 2 ans, les deux braqueurs sont en détention provisoire. Il faut dire qu'ils avaient déjà été condamnés à plusieurs reprises notamment pour vols, port d'arme, atteinte aux biens et trafic de stupéfiants.