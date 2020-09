Assises de la Haute-Vienne : les peines des parents du petit Gabin allégées en appel

14 ans de prison pour le père, Edouard R. ; 16 ans pour la mère, Cécile V.. Après quatre jours de procès d'appel, les assises de la Haute-Vienne abaissent ce vendredi 18 septembre la peine de prison des parents du petit Gabin. Gabin, c'est ce petit garçon de 22 mois, mort de faim et de soif en 2013, à Aubusson. Ses parents avaient été condamnés par les assises de la Creuse à 17 ans de prison, pour privation de soins et d'aliments, en novembre 2019.

"Une dissociation de peine que ma cliente ne comprend pas", dit l'avocate de la mère

Cécile V., la mère, est donc condamnée à un an de prison de moins qu'en première instance, soit une peine de 16 ans ; le père, lui à 14 ans au lieu des 17 en première instance. "Madame V. est satisfaite de cette année en moins, déclare son avocate, Maître Chloé Bonnat à France Bleu Creuse. En revanche, ma cliente est _dans l'incompréhension totale de la dissociation de peine entre Monsieur R. et elle-même_. Elle s'attendait vraiment à être condamnée à une peine égale, elle ne comprend pas pourquoi elle est plus responsable que lui. Il faut préciser qu'au moment où l'enfant a fait le malaise qui lui a été fatal, Madame V.. n'était pas présente."

Pour Maître Bonnat, _"cette dissociation de peine, c'est dire à ce Monsieur : "C'est moins de votre faute que de la faute de la mère". Or, la mère a très bien compris ce qui lui est reproché et reconnaît ce qui lui est reproché : elle considère que c'est une responsabilité de couple, de parents, et donc une responsabilité égale_ entre le père et la mère de cet enfant."

"Trois ans de moins, c'est tout de même satisfaisant", déclare l'avocate du père

Du côté de Maître Laure Abramovitch, l'avocate d'Edouard R., ces trois années de peine en moins sont _"tout de même satisfaisants : car il faut se reporter à la peine prononcée la première fois, 17 ans_. Quand on fait appel, il y a toujours un risque que la peine augmente", souligne l'avocate, jointe par France Bleu Creuse.

"Je pense que mon client ne se rend pas compte encore de la différence de condamnation qu'il y a (avec la mère, Cécile V.., ndlr). Evidemment, c'est mieux pour lui : il est quand même dans un état physique et psychique pas très rassurant. On est contents d'avoir pu abaisser la peine : c'est toujours trop pour une personne dans cet état-là, mais on est bien obligés de l'accepter", conclut Maître Abramovitch.