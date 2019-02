Assises de la Loire : "C'était soit lui soit moi" avoue l'accusé qui a tué son dealer

Saint-Étienne, France

Dans le box, c'est un jeune homme de 23 ans en chemise blanche et gilet noir, qui reste impassible. Il s'adresse d'une voix claire et forte à la présidente, et quand ses proches parlent à la barre il le bouge pas.

En 2015, l'accusé avait 19 ans. Rongé par la drogue, il consomme abusivement des stupéfiants depuis l'âge de 14 ans : d'abord du cannabis, des douilles, de la cocaïne et enfin du crack. "Je consomme par ennui" avoue-t-il.

Sa vie, il décrit plutôt tranquille. Il habite avec sa mère à Andrézieux-Bouthéon et ses frères et sœurs. Jusqu'au collège, sa scolarité se déroule bien, mais il se fait renvoyer d'un lycée après avoir insulté une professeure. Il choisi ensuite d'entamer une formation en alternance en maintenance industrielle. Mais sa vie reste rythmée par la consommation de la drogue qu'il augmente avec le temps. A l'âge de 18 ans, il fait une bouffée délirante aiguë. Aidé par ses proches, il tente d'arrêter sa consommation de stupéfiant, mais il replonge en reprenant les cours. "C'était plus fort que moi, je ne me rendais pas compte que c'était trop", explique le jeune homme.

Une consommation qui lui coûte cher, il doit 2 000 euros à son fournisseur, la victime. Le jour des faits, il se rend au domicile de son dealer en lui disant qu'il va le payer. « Je savais que si je ne lui donnait pas il s’occuperait de moi c’était soit lui soit moi, j'ai choisi», dit l’accusé en garde à vue. Devant la cour, il reconnait les faits qui lui sont reprochés : le coup de feu et les coups de pieds de table pour tuer la victime.

Un accusé taiseux

Au grès des témoignages, c'est le portait d'un jeune homme renfermé qui se dessine. Son frère jumeau et sa sœur parlent d’une enfance heureuse, d’une relation complice entre eux, mais avec le temps, la fratrie se perd de vue et prend ses distances. Le père de l’accusé reconnaît quant à lui avoir été absent de la vie de son fils. Après le divorce il n’a pas cherché à garder un contact fort avec son fils, et il reconnaît d’ailleurs que cette absence peut avoir joué dans le drame.

La mère elle dit avoir toujours été présente. Elle raconte avoir toujours tenté de sauver son fils de la drogue, en donnant de l’argent pour rembourser les dettes, elle l’a aussi accompagné en cure de désintoxication... "La drogue est entrée dans notre vie, et ça a été la descente aux enfers", raconte-t-elle des sanglots dans la voix. Elle semble avoir toujours connu les pratiques de l’accusé, "Mon fils n'est pas un montre, il doit être puni pour ce qu'il a fait et je l'aime".

Toute la famille est au courant de la consommation excessive de drogue de l’accusé, mais le sujet semble tabou, et aujourd’hui personne ne semble capable d’expliquer le geste mortel du jeune homme. Pour confier son lourd secret, le jeune homme se tourne finalement vers une ancienne amie dont il est secrètement amoureux et qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois. "Qu'est ce qu'un humain peut faire de pire ?" lui demande-t-il. Elle comprend rapidement, et c'est elle qui ira le dénoncer auprès de la gendarmerie d'Andrézieux-Bouthéon.

Jusqu'à la réclusion à perpétuité

Ce lundi devant la cour d'assises de la Loire, c'est aussi la personnalité de la victime qui a été évoqué. Un homme que sa sœur décrit comme une personne souriante et vivant modestement et qui faisait trop confiance aux gens. Son ex-femme est elle un peu plus sur la réserve : "il consommait trop de drogue", dit-elle pour évoquer la séparation du couple. La victime était déjà connue de la justice pour ports d'armes, outrage à agents et trafic de stupéfiants.

Peu de temps avant le drame, l'homme décédée aurait dit à son ancienne femme : "Bientôt tu n'auras plus besoin de travailler, il y aura plein d'argent". Une femme qui connaissait les pratiques de la victime mais voulait surtout protéger ses enfants. C'est elle qui s'est aperçu de la disparition en 2015.

Ce mardi 5 janvier, ce sont les experts et les médecins qui doivent délivrer leurs analyses devant la cour d'assises. Pour avoir tué son dealer, l'accusé encourt jusqu'à la prison à perpétuité. S'il a reconnu les faits, il dit ne pas avoir prémédité son geste. Le procès dure jusqu'à mercredi 6 janvier.