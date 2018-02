Un homme de 49 ans sera jugé pendant trois jours devant les Assises de la Loire. Il doit répondre de la mort de son compagnon fin mai 2016. Les deux hommes vivaient depuis quelques temps dans un appartement tout près de l'hôpital de Bellevue à Saint-Étienne. Après une dispute violente, le conjoint aurait infligé un coup de couteau à son compagnon. Les deux hommes avaient une relation tumultueuse depuis 2014 faite de ruptures et de réconciliations.

Une affaire d’alcoolique

Une affaire surtout marquée par des excès. "C'est une histoire triste". A quelques heures du début du procès les avocats de la défense de la partie civile utilisent les mêmes mots. Et ils se rejoignent aussi autour de la question de l'alcool. "Cette relation elle a été tuée par les excès et surtout l’alcool" raconte l'avocat des enfants de la victime. Du côté de l'accusé, on insiste : "on n'est pas dans une histoire de couple qui finit mal, on est dans une affaire d'alcooliques qui déparent."

Trois jours d’audiences

En tout cas l'ambiance devrait être très lourde pendant l'audience. D'abord parce que les quatre enfants des victimes ainsi que ses parents devraient être présents. Ensuite parce que l'intimité de ce couple instable sera sans doute examiné à la loupe. En tout cas, la défense tentera de faire entendre une position de "légitime défense". Elle promet aussi de pointer quelques zones d'ombres et notamment ces lésions qui ont été retrouvées sur le corps de la victime. Des contusions qui seraient post mortem selon les médecins légistes.