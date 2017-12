Assises de la Loire : le refus de priorité se termine en coups de couteau à la Ricamarie

En juillet 2015 un Chambonnaire de 26 ans est poignardé au centre-ville de la Ricamarie dans la Loire. Une violente bagarre éclate suite à un refus de priorité. Le procès s'ouvre ce lundi à la cour d'assises de la Loire à Saint-Etienne.

Cela fait presque deux ans et demi que le drame a eu lieu à la Ricamarie. Ce jour-là, une bagarre éclate entre deux automobilistes suite à un refus de priorité. L'un d'entre eux est tué à coups de couteau, un Chambonnaire de 26 ans. Son meurtrier présumé est jugé à partir de ce lundi 11 décembre par la cour d'assises de la Loire.

Ce qui s'est passé

Les faits se sont déroulés le 16 juillet 2015 vers 16h30 en plein centre-ville de la Ricamarie. Une violente altercation éclate entre deux automobilistes suite à un refus de priorité à un stop. Les deux hommes, chacun accompagné, se retrouvent alors place Raspail pour s'expliquer, c'est là que le drame va se passer.

À ce jour nous ne connaissons pas le contenu des échanges. Ce qui est certain, c'est que l'altercation verbale se termine en meurtre. L'automobiliste de 26 ans reçoit plusieurs coups de couteau, le Chambonnaire décède dans la soirée au CHU de Saint-Etienne. Ses agresseurs prennent la fuite.

Deux suspects sont alors recherchés, les images des caméras de vidéosurveillance sont à la disposition des enquêteurs. Quelques jours plus tard deux frères d'une vingtaine d'années se rendent à la police. Ils sont alors mis en examen pour homicide volontaire et complicité de meurtre. Le plus jeune ayant asséné les coups de couteau est également poursuivi pour violences avec arme et port d'arme.

Un seul des frères jugé

Un seul des deux frères est finalement accusé dans cette affaire. À l'issue de l'enquête un non-lieu a été prononcé à l'égard de l'aîné. Le cadet de 20 ans est jugé à partir de ce lundi par la cour d'assises de la Loire. Il est en détention provisoire depuis près de deux ans et demi à la maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-Etienne. Son casier judiciaire était jusque là vierge assure son avocat Maître Philippe Scrève.

Le procès doit durer trois jours, le verdict sera rendu mercredi.