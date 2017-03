Assises de la Loire : Samir Ferdi condamné à 30 ans de réclusion

30 ans de réclusion criminelle pour Samir Ferdi, la cour d’assises de la Loire a eu la main lourde hier

Elle jugeait cet homme de 36 ans qui vit aujourd’hui à Firminy . Il était accusé d’avoir enlevé, séquestré et finalement tué en 2007, son petit cousin, un enfant de 11 ans à SETIF en Algérie. Un chef d’accusation qui a pesé lourd dans la balance

Après 4 jours de débat et cette condamnation lourde, que faut retenir de ce dossier ?

un procès hors normes avec une instruction menée en Algérie entre 2007 et 2008 et que la justice française est obligée de trainer comme un boulet.

Le duplex vidéo organisé avec le palais de justice algérien de SETIF pour entendre des témoins restés là-bas va être piraté par la télévision algérienne. Du jamais vu.

Pour le reste on gardera en mémoire la défense acharnée de maitre Dupont- Moretti pour son client, mais la marche était sans doute trop haute.

Malgré les imprécisions, les erreurs de l’enquête et les inexactitudes du dossier, les jurés n’ont donc pas retenu le bénéfice du doute hier soir en vertu de leur intime conviction, ébranlés sans doute par trop de coïncidences troublantes.

Les jures et la cour ont fait le bon choix c est le verdict que nous attendions et à la mesure du chagrin des victimes

Maître serge Pasta avocat des parties civiles