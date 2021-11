Assises de la Mayenne : 20 ans de prison pour l’homme qui a brûlé vive sa compagne

À l’énoncé du verdict, Séverine embrasse ses parents. Sa mère pleure et elle aussi. Elle a les jambes qui tremblent, ne peut pas se lever avant plusieurs minutes. « Je suis soulagée et heureuse. »

« Je n’ai pas à mettre de rétroviseur »

« C’est 11 ans de combat et enfin la justice nous a entendus », ajoute-t-elle. 11 ans de procédure judiciaire, entre un non-lieu pour tentative de meurtre rendu par la cour d’Ille-et-Vilaine, plusieurs appels et un pourvoi en cassation avant le procès devant la cour d’assises de Mayenne.

Ce mercredi 24 novembre, la jeune femme de 35 ans a l’impression d’enfin pouvoir commencer à vivre. « Il a pris 20 ans, mais avec les remises de peine il en fera sept, donc j’ai sept ans pendant lesquels je peux vivre tranquillement, sept ans de vie sereine, où je peux me balader tranquillement dans toutes les villes que je veux, où je n’ai pas à mettre de rétroviseur. »

Entendre la vérité

Les cinq femmes et l’homme du juré ont reconnu coupable l’homme de 45 ans des trois chefs d’accusations : tentative de meurtre, violences et viols. Un dernier point capital pour la victime. « Le viol, c’est la chose la plus compliquée à expliquer. Dans 90 % du temps, c’est la victime la menteuse. Là, les jurés ont prouvé qu’en fin de compte, ils avaient entendu la vérité et que vu ce qu’il me faisait vivre tous les jours, il y avait une forme d’évidence sur les rapports forcés. »

Au moment du verdict, les avocats de la défense ignoraient encore s’ils allaient faire appel du verdict.