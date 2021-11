Assises de la Mayenne : « C’était évident que j’allais mourir », raconte la victime de tentative de meurtre

Un homme comparaît depuis ce lundi 22 novembre devant la cour d’assises de la Mayenne pour tentative de meurtre, violences et viol sur son ex-conjointe. Il est accusé de lui avoir versé un flacon d’alcool et d’avoir allumé un briquet. Ce lundi, la victime a raconté l'enfer qu'elle a vécu.

Un homme comparaît depuis ce lundi 22 novembre devant la cour d’assises de la Mayenne pour tentative de meurtre, violences et viol sur son ancienne conjointe. Il est accusé d’avoir versé un flacon d’alcool à brûler sur la victime avant d’allumer un briquet. Ce lundi, la victime a déposé à la barre.

« Il a vraiment voulu me tuer », commence la victime. Elle a du mal à marcher et dépose à la barre, assise sur une chaise. La jeune femme, âgée de 24 ans à l’époque des faits, en juillet 2010, parle longuement, des sanglots dans la voix. Elle raconte une relation faite de violences et d’humiliations, pendant plusieurs années.

Les coups de pied ? Systématiques, répond-elle. Les menaces de mort ? Tout le temps. Il l’enferme dans l’appartement rennais, parfois l’empêche de rentrer. « J’étais jetée dehors comme un chien. » Elle se défend. Le président relève qu’une fois, elle lui lance une poêle, une autre c’est un couteau. Lui casse un ordinateur portable sur la tête, elle finit aux urgences.

« Ce qu’il voulait c’était que je meurs »

Jusqu’à ce samedi soir de juillet 2010. Elle raconte comment il lui a versé une bouteille d’alcool à brûler sur le corps. Elle le supplie d’arrêter mais il allume un briquet. « Pourquoi lui avoir tendu le briquet ? », lui demande son avocat. « Je savais que ma vie était finie, dit-elle, entre deux sanglots. Je voulais lui faire pitié, capituler. Mais il n’en avait rien à faire, ce qu’il voulait c’était que je meurs. » La jeune femme raconte la douleur, sa peau qui tombe en lambeau. Et comment il a fallu encore une fois négocier pour qu’il appelle les pompiers. « Il voulait que j’aille me coucher alors que je n’avais plus de peau du front au bas du torse. C’était évident que j’allais mourir. »

Elle doit lui promettre de ne pas le dénoncer pour qu’il appelle enfin les secours. « Il hurlait à la mort pendant que j’agonisais sur le sol. » Aux pompiers, elle ne dit pas la vérité, là encore il faut marchander pour qu’il ne monte pas dans l’ambulance. « Vous avez la peau arrachée et vous vivez un chantage abominable », note l’avocat général. À la barre, la jeune femme pleure, prostrée sur sa chaise. Elle est incapable de répondre. Le ministère public demande si elle l’aimait. « J’ai cru que je l'aimais plus que moi-même. »

La terreur

Après de nombreuses greffes, 20 % de son corps étant brûlé selon les médecins, ses mains, sa joue et son sein gauches, son menton, elle retourne avec lui. Au président qui demande pourquoi, elle parle de son corps détruit, de son humiliation et de sa peur. « Je ressemblais à un monstre. Il m’avait promis qu’il serait le premier visage que je verrai en me réveillant et qu’il allait faire subir la même chose à ma famille. C’est un homme dangereux parce qu’il est imprévisible et qu’il met toujours ses menaces à exécutions. » Encore une fois, le président l’interroge sur ses sentiments pour l’accusé. « J’étais animée par la terreur que j’ai confondue avec de l’amour. »