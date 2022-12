Assises de la Mayenne : des questions demeurent après le récit de la maman du petit Enzo, 19 mois

Au deuxième jour du procès d'un homme de 36 ans devant la Cour d'Assises de la Mayenne , à Laval, qui comparait depuis ce lundi pour violences sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, la cour a procédé ce mardi matin à l'audition de la mère du petit Enzo, 19 mois. Le bébé est décédé à l'hôpital de Rennes 12 jours après y avoir été admis le 3 janvier 2019. A la barre, elle raconte comment elle a rencontré l'accusé, leur vie commune et ce qu'il s'est passé le jour du drame. Sous curatelle renforcée depuis mars 2018, c'est-à-dire qu'elle est suivie pour effectuer certaines tâches par des TISF, des techniciens de l'intervention sociale et familiale, son avocate a précisé à la barre que la jeune maman avait du mal à se concentrer sur plusieurs choses à la fois.

Une rencontre sur les réseaux sociaux

La jeune femme et l'accusé se rencontrent donc sur un site de rencontre, ils se mettent ensemble pendant une courte période puis se séparent. L'accusé tente de renouer ensuite avec elle, il lui envoie des messages et des photos de lui à l'hôpital après avoir tenté de se suicider "en se taillant les veines" complète la jeune femme. Finalement, les deux se remettent ensemble et l'accusé vient rapidement s'installer chez la maman. Père de deux enfants nés d'une précédente aventure, l'homme de 36 ans les vois régulièrement au domicile de la mère d'Enzo.

"C'était un papa protecteur, au début, il s'occupait d'Enzo", affirme la maman à la barre, "puis il y a eu des disputes parce que je m'occupais plus de mon fils que de lui". Elle ajoute que son compagnon "tentait de manipuler ses enfants contre son ex", continue-t-elle, "en disant qu'elle était méchante". L'homme ne lui parle pas de ses problèmes avec la justice, "il m'a juste dit qu'il était allé à l'hôpital psychiatrique mais je ne savais pas pourquoi", raconte-t-elle. Il s'impose ensuite au domicile de la jeune maman, "j'ai accepté pour les enfants", justifie-t-elle. "Je le trouvais très dur avec ses enfants, des fois il leur mettait des claques", raconte la jeune femme, se remémorant un jour de Pâques où l'accusé "a giflé l'un de ses fils, ça m'a fait de la peine". Aux enquêteurs, l'enfant giflé confirme "qu'il a reçu une claque parce qu'il faisait des bêtises mais c'est comme Enzo quand il faisait des bêtises, lui aussi recevait des claques" mentionne-t-il.

La cour demande des précisions sur le plâtre du petit Enzo, "c'est parce qu'il s'est cassé la jambe", explique la jeune femme, "mon compagnon m'a demandé d'aller à l'hôpital parce qu'il voyait qu'Enzo boîtait, qu'il avait mal, moi je m'en n'étais pas rendu compte parce que des fois il se faisait mal tout seul, il se cognait contre les murs". Elle rappelle que le petit de 19 mois faisait des crises de convulsions, bien avant le jour du drame, "c'est arrivé plusieurs fois, il avait les yeux en l'air, il tremblait et bougeait partout", ce que confirment les parents de la jeune femme à la barre.

Les souvenirs du 3 janvier sont flous

Il est ensuite question du jour du drame. Ce 3 janvier 2019, le couple "fait la grasse mat' parce qu'il n'y avait pas crèche ce jour-là", explique la jeune femme. Elle fait manger son fils mais celui-ci ne veut pas. Son compagnon veut alors retirer la nourriture de la bouche d'Enzo mais ce dernier le mord. Une grosse dispute éclate entre le couple, l'accusé demande à la jeune maman de punir le petit, elle refuse et décide de partir de l'appartement. Dehors, elle aperçoit son compagnon sur le balcon, il l'insulte et crie "tu verras bien ce que je vais faire, je vais t'agresser", se rappelle-t-elle. La jeune maman lui fait un bras d'honneur en guise de réponse. Elle prend la direction du planning familial où elle va se faire retirer son implant, afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Au planning familial, on constate qu'Enzo a les oreilles qui saignent, "je ne l'avais pas vu en le levant", complète la maman à la barre.

En rentrant à l'appartement, la jeune maman fait la tête à son compagnon. Mais pas longtemps. Les deux se réconcilient et ont un rapport sexuel. La suite est un peu floue. Tous les deux regardent un film dans le lit conjugal, ou dans le canapé, ils font à manger et prennent une douche, ou seulement la maman, ou alors chacun prend une douche et ils font à manger ensuite. Elle ne se souvient plus. Ce qui lui revient en tête, c'est de sortir de la douche, de voir son compagnon passer dans le couloir avec Enzo dans les bras mais le tenir à distance. Il lui dit que le petit ne respire plus, qu'il faut appeler les pompiers, il le pose sur le canapé puis sur le lit et lui fait des massages cardiaques. "Je lui crie 'réveille-toi, je t'en supplie', mon compagnon pleurait", se souvient-elle. Quand les policiers arrivent sur place, la jeune maman se souvient d'une phrase que son compagnon prononce, "je lui avais dit de ne pas mettre la couverture sur Enzo". "Le 3 janvier, qui couche l'enfant ?" demande le président, "je n'ai pas de souvenirs".

On apprend enfin que le couple avait décidé ensemble, avant le drame, de la reconnaissance d'Enzo par l'accusé en tant que père naturel. "On en a parlé avant mais ça s'est fait juste après la mort d'Enzo, pour qu'il ai un père au moment de sa mort", conclut la maman à la barre. On n'en saura pas pas plus sur les événements le soir des faits. Qui a couché le petit ce soir-là, qu'en est-il de cette fameuse couverture, qu'est-il arrivé au petit Enzo le soir du 3 janvier 2019 ? L'accusé doit maintenant être interrogé par la cour ce mardi après-midi.