Assises de la Mayenne : "J'étais dans un autre état", l'accusé tente d'expliquer son passage à l'acte

Pourquoi tuer un homme pour un loyer de 850 euros ? C'est à cette question que va devoir répondre un homme de 31 ans qui comparaît depuis ce lundi devant les Assises de la Mayenne, à Laval . Il est accusé d'avoir tué son propriétaire âgé de 65 ans de plusieurs coups de couteau le 19 janvier 2021 à son domicile de Changé, près de Laval. À l'époque, le jeune homme occupe les lieux avec sa compagne, le frère de cette dernière ainsi que les deux jumeaux de cette compagne. L'accusé a suspendu son prélèvement de loyer en janvier 2021 car il estimait qu'il payait trop souvent par rapport à ses deux colocataires. Pour réclamer son dû, le propriétaire est venu sur les lieux ce soir-là mais n'est finalement jamais reparti.

"J'ai fait une grosse bêtise"

Ce soir-là, nous sommes en pleine période Covid. Un couvre-feu est instauré après 18h et seuls les urgences ou les motifs impérieux sont autorisés pour se déplacer. Or, il est plus de 19h ce soir-là quand la victime décide d'aller demander son dû à l'appartement de ses locataires. Il prend la route depuis Étrelles, en Ille-et-Vilaine et se rend donc à Changé. Une fois sur place, il tente d'ouvrir la porte mais celle-ci est fermée. Le propriétaire frappe donc, de manière virulente selon les locataires. S'ensuit alors une dispute, le ton monte, l'accusé affirme qu'il est acculé dans l'escalier juste à côté de la porte d'entrée. Il se dégage, part dans la cuisine, qui est ouverte sur le salon, se saisit au hasard d'un couteau dans le tiroir à couvert, se précipite sur le propriétaire et lui assène des coups de couteau. Dans ses déclarations, le jeune homme reste sur deux coups portés alors que la victime présente quatre plaies : deux dans le dos, une au visage et une dernière au thorax.

"J’ai fait une grosse bêtise, je vais aller en prison", dit l’accusé à son frère et à son ex-compagne au téléphone après le drame. Par ailleurs, le locataire avait indiqué un mois avant le drame à son propriétaire son souhait de quitter la maison qu'il occupait, lui demandant s'il était possible de changer les termes du bail. Mais la victime était contre ce changement et lui aurait répondu que soit il restait soit tout le monde partait du logement. "Qu'il refuse, c'est un fait mais ce n'était pas un impayé, juste un retard de paiement", souligne l'accusé dans son box quand on l'interroge, "il était déterminé, je me suis arrêté de parler et là comme si c'était un automatisme, j'ai agi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi", ajoute-t-il.

"J'étais dans un autre état"

L'avocate des parties civiles demande : "Pourquoi avoir attendu le 19 janvier pour annoncer aux autres colocataires que vous aviez suspendu le prélèvement ?" "J'attendais d'en discuter avec le frère de ma compagne", répond l'accusé, "vous étiez acculé, c'est pour ça que vous avez agi ?" "Non ce n'est pas ça être acculé, je vous le dis", enchaîne-t-il. L'homme semble chercher ses mots, répond parfois à côté de la question qu'on lui pose mais n'arrive pas à mettre des mots sur son acte ce soir-là. "J'étais dans un autre état, quand on m'agresse j'ai une sorte de mécanisme qui se met en place, ce n'est pas moi, je ne l'explique pas", tente l'accusé.

L'avocat général tente d'y voir plus clair en posant quelques questions, "je ne suis pas rentré dans les détails car j'attends juste ma peine", lâche le jeune homme dans son box, "et bien on arrête là alors, ça ira plus vite", ironise le ministère public. Il répète à plusieurs reprises qu'il attendant sa peine pour se reconstruire et mettre enfin des mots sur cet excès d'agressivité. Lors d'une de ses auditions après les faits, l'accusé affirmait qu'il était calme et reculait lors de l'altercation avec la victime, ce lundi il dit finalement qu'il était énervé et qu'il avait perdu le contrôle. Il n'explique toujours pas pourquoi il est passé à l'acte et surtout pour un tel motif.

Les jurés vont devoir piocher dans toutes ces déclarations et prendre une décision ce mardi soir. L'accusé encours jusqu'à 30 ans de prison.