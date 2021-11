Assises de la Mayenne : « Je n’ai jamais voulu la tuer », le témoignage décousu de l’accusé

Depuis deux jours, les témoins se sont succédés à la barre et l’accusé a gardé la même attitude : enfoncé sur le banc des accusés, la tête dans les mains ou le regard vers le sol. Alors, quand il s’installe à la barre ce mardi 23 novembre, c’est la surprise. La salle d’audience et la cour découvrent un homme désorienté, agité, larmoyant. Il dit avoir des valeurs familiales et évoque son enfance difficile. Il marmonne au micro et ne finit pas ses phrases.

« J'ai dit : 'oh merde !' »

L’homme de 45 ans se perd dans ses réponses. Quand il parle de la nuit de juillet 2010, il ajoute des détails. Il raconte sa colère lors de cette dispute ce soir-là, comment il tourne en rond dans l’appartement, voit la bouteille d'alcool à brûler et la vide sur sa compagne. Le président de la cour lui demande de se justifier, pourquoi ce geste, pourquoi l'avoir aspergée d’alcool à brûler : « J’ai voulu lui faire peur, le briquet a fait des flammes, j’ai dit ‘oh merde’. »

« Ça vous paraît crédible ? »

L’accusé pleure, renifle, souffle beaucoup dans le micro. Il s’excuse. « Pourquoi vous vous excusez ? », demande le président. « Pour mon comportement, il y a 11 ans, j’étais plus fougueux, j’étais dans un cercle vicieux. » L’homme reconnaît certaines violences. « Les gifles derrière la tête, c’est un jeu entre nous, assure-t-il. Mais on ne passait pas notre temps à se taper dessus. »

À plusieurs reprises, le président lui coupe la parole pour essayer de le recadrer. Il évoque une fois, où l’accusé a jeté hors de l’appartement la victime, qui de colère, casse la baie vitrée. Ce dernier réfute toute forme de violences. « J’ai déposé son sac dans le couloir et elle est sortie, j’ai fermé la porte. » « Ça vous paraît crédible ? », demande le président, étonné.

Lors du dernier jour du procès, mercredi 24 novembre, la cour doit entendre les experts psychiatre et psychologue au sujet de l’accusé, avant les plaidoiries des parties et de l’avocat général. L’accusé encourt une peine de prison de 20 ans.