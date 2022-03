Assises de la Mayenne : « L'accusé n'a jamais été victime d'ensorcellement » selon les psychiatres

Au deuxième jour du procès d’un homme de Lassay-les-Châteaux pour le meurtre de sa femme, les deux expertes psychiatre et psychologue ont exclu toute maladie psychique et tout épisode délirant. Elles réfutent également l’envoûtement dont se dit victime l’accusé.

Pour les deux expertes psychiatre et psychologue, l’accusé n’a pas été sous l’emprise d’un sort lorsqu’il a tué sa femme à coups de hache à leur domicile de Lassay-les-Châteaux en mai 2019. « Il n’est victime d’aucun syndrome délirant, d’aucune hallucination, il ne reçoit pas d’ordre de la part de quelqu’un ou de quelque chose », explique la psychiatre, en visio-conférence depuis Rennes. Elle décrit cependant un homme très froid à l'évocation du décès de sa femme. « Il ne présente pas de regrets, pas de honte ni de culpabilité et ne pleure pas », s’étonne-t-elle.

« Il sait qu’il a tué sa femme mais il ne peut pas l’accepter »

Sa collègue psychologue analyse l’envoûtement comme une façon de se dédouaner. « ll parle rapidement d’un sort pour expliquer que ce n’est pas de sa faute. » Comme lors du premier jour d’audience, l’accusé n’explique pas ce qu’il s’est passé le jour des faits devant les expertes. « On a l’impression que c’est un épisode qui s’est passé et qu’il l’accepte comme il est. » Les médecins mettent en doute son sens de la responsabilité. « Il sait qu’il a tué sa femme mais il ne peut pas l’accepter », détaille l’experte psychologue.

« Il ne pouvait pas concevoir que sa femme le quitte »

Comment expliquer alors le meurtre ? Pour les médecins, ce sont les menaces de sa femme de le quitter qui auraient « provoqué une blessure narcissique impossible à accepter. Il ne pouvait pas concevoir que sa femme le quitte ». Cette blessure aurait alors réveillé une impulsivité incontrôlable, poussant l’accusé au meurtre.

Selon les expertes, ce comportement est dû à son rapport à la réalité fragile. « Pour les faits, il a demandé pardon à Dieu et il s’attend à ce que cela efface tout et qu’il sorte de prison. » C’est cette dissociation par rapport à la réalité qui inquiète la psychologue quant au risque de récidive de l'accusé. « Il doit gérer cette conviction d’être envoûté qui l’empêche d’avancer et qui peut donc conduire à réitérer un tel acte à une nouvelle frustration. »