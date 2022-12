Assises de la Mayenne : le besoin de l'accusé d'être materné par ses compagnes à l'origine de la mort d'Enzo ?

Troisième et dernier jour du procès ce mercredi de l'homme de 36 ans accusé d'avoir tué le petit Enzo, 19 mois, le fils de sa dernière compagne, il comparaît depuis ce lundi devant la Cour d'Assises de la Mayenne , à Laval, pour violences sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Après les auditions la veille d'experts psychologues et de psychiatres sur la personnalité de l'accusé, la Cour l'a interrogé ce mercredi sur certains détails, notamment son enfance difficile et ses relations avec ses compagnes successives. Il apparaît que l'individu éprouve le besoin d'être materné dans un couple et peut-être un peu trop au détriment d'un enfant.

Une enfance difficile et de maltraitances

Dans son box, l'accusé revient sur les épisodes difficiles qu'il a vécus pendant son enfance. Sa mère le maltraitait, ainsi que sa grande sœur, présente dans la salle d'audience. "Des coups de martinet, des corrections sur des cales de bois", détaille-t-il, quand le père est en déplacement. Ses parents se séparent et l'accusé part vivre chez sa marraine. Finalement, il revient vivre chez son père et quand l'accusé croise sa mère dans la rue ou dans les magasins, "elle nous crachait dessus, nous insultait", se souvient l'accusé. Ce dernier explique donc que ce sont ces souvenirs-là qui reviennent à la surface quand il voit les TISF, les techniciens de l'intervention sociale et familiale, et la responsable de curatelle venir au domicile qu'il partage avec la mère d'Enzo. L'accusé rejette ces professionnels à chaque fois parce qu'il ne souhaite pas revivre son enfance.

Des larmes mais toujours pas d'explications

"J'attendais ce procès parce que je n'ai pas fait ça", dit-il en pleurant au micro, dans son box, exhibant les deux tatouages gravés sur ses deux bras, les prénoms des deux fils qu'il a eus avec sa précédente compagne. C'est son avocat qui lui demande de les montrer à la Cour, aux jurés. L'accusé explique qu'il les a fait au moment de sa séparation avec son ex-compagne. Il pleure. Sa grande sœur, assise sur les bancs, pleure également et sort parce que ça devient trop difficile. Leur père est là, aussi. Il est très marqué par cette audience. Des scènes émouvantes à l'audience mais on cherche toujours à comprendre ce qui a pu se passer ce soir du 3 janvier 2019.

Une immaturité affective et un côté impulsif

Les experts psychiatres et psychologues interrogés la veille mettent en avant une immaturité affective chez lui et un côté impulsif. Il a un besoin d'être materné par une compagne, il l'admet, et c'est peut-être ça le fond du problème. "Il y a une grande dépendance affective" chez l'accusé pointe les experts, "je reconnais que ça me fait peur de rester tout seul, j'ai des angoisses", reconnaît l'homme de 36 ans, "et pour évacuer ces tensions je peux devenir plus violent et m'énerver, je peux me faire mal, comme quand mon ex-compagne venait chercher mes enfants le week-end, je trouvais ça insupportable", dit-il.

Alors, est-ce qu'Enzo a pris toute la place dans le couple, est-ce que le petit de 19 mois a pris trop de place par rapport à lui ? Un échange entre la grand-mère d'Enzo et l'accusé semble aller dans ce sens, où l'homme dit qu'il en a assez qu'Enzo se mette toujours entre sa mère et lui. Y a-t-il de la jalousie ? Il ne répond pas. Toute la famille du petit en est convaincue. La maman d'Enzo, âgée on le rappelle de 24 ans, termine avec cette phrase, que l'accusé aurait prononcé au moment où Enzo a été débranché à l'hôpital de Rennes, "tu pars avec un papa, pardon petit ange". Les huit jurés vont devoir démêler tout ça au moment de leurs délibérations.