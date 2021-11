Assises de la Mayenne : « Le mal est en moi », l’examen de personnalité de l’accusé

Au 3e jour du procès devant la cour d’assises de la Mayenne d'un homme pour tentative de meurtre, violences et viols sur son ancienne conjointe, la cour s’est penchée sur la personnalité et l'enfance de l'accusé.

Après son témoignage sur les faits mardi 23 novembre, l’accusé s’est installé à la barre pour être interrogé sur sa personnalité et sa vie. Deux experts psychiatre et psychologues ont aussi détaillé leurs rapports sur l’homme de 45 ans.

« Des coups pour tout »

Comme la veille, il alterne entre murmures et pleurs. L’avocat général, ses conseils et ceux des parties civiles lui demandent plusieurs fois de parler plus fort. « Faites quelque chose ! », lance même l’avocat général. L’accusé regarde dans le vide. Il revient sur les violences sexuelles qu’il aurait subies dans son enfance, par son frère. Il pleure et se frotte les yeux. « Mon frère ne s’excusera jamais. Ça fait 15 ans que je ne l’ai pas vu. »

Il raconte son enfance. Aux experts, il a avoué avoir été maltraité, tabassé par ses grandes soeurs. « Je n’avais rien le droit de faire, c’était des coups pour tout. » Le président s’étonne. « Vos soeurs et votre mère ont témoigné sous serment, elles racontent que vous étiez choyé, le chouchou, le petit dernier. »

« Ni regret ni émotion »

L’accusé parle de l’absence de son père, un homme de passage avec lequel sa mère a une liaison. « Ça n’a pas arrangé les choses, dit-il. Le mal est en moi. » Pourtant, les experts ne relèvent aucune pathologie. Selon eux, l’accusé se pose en victime depuis l’enfance, une attitude qu’il conserve jusque dans ses relations amoureuses. « Il me dit qu’être avec la victime a été la plus grosse erreur de sa vie, qu’elle l’a détruit, raconte le psychologue. Alors, je me pose la question, est-ce réellement un accident ? »

Les médecins expliquent que pour l’accusé, tout est de la faute de la société. « Tout s’explique par les autres et leur comportement ? », lui demande alors le président. Pas de réponse, des marmonnements inaudibles. « Il ne montre ni regret, ni émotion », pointent les experts. À la barre, il ne parle que de lui. Seulement à la fin, il marmonne à la victime, sans la regarder : « Je te demande pardon. »