Assises de la Mayenne : "Le plus compliqué, c'est de prendre de la distance", selon un avocat des victimes

Le verdict de la Cour d'Assises de la Mayenne est tombé ce mercredi 7 décembre dans la soirée. L'accusé a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Cet homme de 36 ans était jugé depuis lundi 5 décembre pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits remontent au 3 janvier 2019 : son beau fils, Enzo un petit garçon de 19 mois, est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans son lit. Comment prépare-t-on un tel procès, près de 4 ans après le drame ? "Le plus compliqué, c'est tout d'abord d'essayer de prendre un peu de distance avec le dossier", confie Maître Nicolas Dirickx, il défendait l'une des parties civiles durant le procès. L'avocat au barreau de Laval était l'invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 8 décembre.

"Les Assises, c'est d'une violence extrême"

Maître Nicolas Dirickx était l'avocat notamment des grands-parents du petit garçon décédé en janvier 2019 ainsi que des sœurs de la mère d'Enzo. Il a travaillé de longues heures sur ce dossier pour connaître "le dossier le plus en détails", explique-t-il ce jeudi 8 décembre sur France Bleu Mayenne. "Des fois, il y a des choses qui vont apparaître au cours des débats. Et là, il faut pouvoir réagir de manière quasiment instantanée", précise l'avocat du barreau de Laval. Ces procès aux Assises sont souvent très prenants pour les avocats : il faut trouver les mots et les arguments pour convaincre les jurés, leurs plaidoiries peuvent avoir une influence sur le verdict. " Depuis dimanche soir, j'ai dû dormir six heures au total parce qu'on a la tête dedans ", affirme l'avocat pénaliste.

Nicolas Dirickx est un habitué des procès aux Assises : pour être prêt le jour J, il sait qu'il faut d'abord "ne pas se laisser submerger par l'émotion". "Dans ces dossiers, notamment quand ça concerne un enfant, vous avez forcément des photos insoutenables, des photos de l'enfant à l'hôpital, les photos d'autopsie. C'est extrêmement dur à digérer. Peut être encore plus dur quand on est papa", confie l'avocat pénaliste. Avant un procès aux Assises, les avocats savent que les débats seront "houleux". "C'est d'une violence extrême", décrit Nicolas Dirickx. "Comme le disait mon prédécesseur quand j'étais bâtonnier, les assises, on est toujours content d'y aller. Quand on y est, on se dit pourquoi j'y suis allé et quand c'est fini, on a envie d'y retourner", affirme-t-il au micro de France Bleu Mayenne.