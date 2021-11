Assises de la Mayenne : "Les enfants de la victime veulent savoir pourquoi elle a fait ça"

Ce vendredi 26 novembre, au dernier jour du procès devant les assises de la Mayenne d’une femme soupçonnée d’empoissonnement, Me Dirickx, le bâtonnier du barreau de Laval et l'avocat des deux enfants de la victime, a rappelé leur douleur et leur quête de vérité.

"Mon rôle est de porter la parole des parties civiles, alors je vais vous parler d’eux", commence Me Dirickx, le bâtonnier du barreau de Laval. Ce vendredi 26 novembre, il représente à la barre les intérêts des deux enfants d’un homme de 45 ans, décédé en 2017. Dans le box des accusés se trouve sa conjointe de l’époque, soupçonnée d’avoir causé sa mort par empoisonnement.

Sa fille chante à une photo de son père

Le bâtonnier de Laval raconte la rencontre de la victime avec son ex-femme. Leur désir commun de fonder une famille, d’élever des enfants dans un foyer stable. "S’il n’a lu qu’un seul livre dans sa vie, c’est ‘Éduquer mon enfant’. Il le connaissait par cœur", rapporte-t-il. Me Dirickx parle du père qu’il était. "Fier de ses enfants, il les élevait, s’en occupait. Il était le confident de son fils." Sur le banc des parties civiles, son fils pleure, la tête entre les mains, bouleversé par le souvenir de ce père décédé.

Avec sa fille, ils avaient "un jardin secret". Ils partageaient la passion de la musique : "Elle lui faisait découvrir des musiques et chantait pour lui." Le soir du décès d’ailleurs, la fille de la victime enregistre une chanson pour son père. «"'’amour emporte tout’ de Natasha St Pier", précise Me Dirickx. Elle est interrompue par les gendarmes qui lui annoncent la mort de son père. Et depuis, elle chante à une photo de son père. C’est l’incompréhension : "Ils veulent comprendre ce qu’il s’est passé, pourquoi il n’est plus là."

"À vous de dire que c’est elle qui l’a tué"

Le fils ne comprend pas pourquoi l’accusée a mis autant de temps à ouvrir la porte aux pompiers. Me Dirickx rappelle à la cour son sentiment de culpabilité. "S’il était resté chez son père ce soir-là, il aurait peut-être pu le sauver." La fille elle ne comprend pas les échanges par message qu’elle a cru avoir avec son père, alors que selon l’accusée, il était déjà inconscient. "Ce n’est pas lui qui m’a écrit s’il n’était pas conscient", cite l’avocat. Il ajoute que, comme les enfants, personne ne croit à la thèse du suicide. "À vous, mesdames, messieurs les jurés, de leur dire avec votre délibéré, que leur papa ne s’est pas suicidé mais que c’est elle qui l’a tué."

L’avocate générale a requis une peine de 20 ans de prison, avec injonction de soin et suivi socio-judiciaire de sept ans. Le délibéré devrait être connu dans la soirée.