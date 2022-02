Assises de la Mayenne : «Nous étions ensorcelés» assure l’accusé, jugé pour le meurtre de sa femme

Envoûté, ensorcelé, possédé, l’accusé ne manque pas de vocabulaire pour décrire son état le soir du meurtre de sa femme. Devant la cour d’assises de la Mayenne où il est jugé pour avoir tué sa femme à coups de hache en mai 2019, il déblatère.

L'accusé, âgé de 74 ans, répète en boucle qu’au moment des faits, il était sous l’emprise d’un sort. À chaque question que lui posent le président et l’avocat des parties civiles, l'accusé part dans tous les sens. Il évoque sa femme, ses enfants, ce que l’on a dit sur lui à l’audience, mais jamais il n’explique ce qu’il s’est passé.

« Je n’étais pas dans mon esprit normal »

« Je suis pas ce que vous pouvez croire, ce que j’entends aujourd’hui, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un dangereux. » Le président de la cour reformule plusieurs fois ses questions, il s’impatiente. « Mais dites-nous ce qu’il s’est passé, qu’est-ce qui vous a poussé à ces actes ? », « Je n’étais pas dans mon esprit normal », insiste-t-il, encore et encore. Le président tente de le ramener vers ses questions, rien n’y fait. Il évoque tout et n’importe quoi, parle de ses enfants morts-nés et de l’exportation de diamants au Congo.

« Elle voulait vous quitter »

Le président revient sur les déclarations de l’accusé au cours de la procédure : « Vous avez dit que vous vous étiez disputés car elle n’en pouvait plus de votre comportement et qu’elle voulait vous quitter. » L’accusé s’offusque, il ne s’est pas disputé avec sa femme. Elle ne lui aurait jamais parlé de divorce, « tout ça s’est passé parce qu’elle aussi était envoûtée. »

Après ce qu’elle qualifie de diatribe, la procureure de la République est excédée. Elle lui reproche de répéter mot pour mot une lettre qu’il a adressée à la cour en 2020, « pourquoi vous partez dans tous les sens alors que depuis le début de l’audience vous êtes parfaitement censé ? ». L’accusé évoque son frère qui vit au Canada. C’est lui qui aurait jeté un sort au couple par téléphone, le soir du meurtre.

L’audience se poursuit ce mardi 1er mars, avec les dépositions d'un psychologue et d'un psychiatre. Le verdict sera rendu en fin d'après-midi.