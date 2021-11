Assises de la Mayenne : « Nous ne sommes plus qu’à 17 féminicides de Noël », alerte l’avocate de la victime

Le bruit de l’ordinateur portable contre la table résonne dans toute la salle d’audience. « Imaginez un peu le bruit que ça a fait sur le crâne de ma cliente », lance à la cour Maître Abachkina. Elle parle à la cour de cette fois-ci où les coups d’ordinateur ont envoyé la victime aux urgences, pour des micro-fractures au crâne. Elle rappelle d’autres faits de violences, des violences répétées, tout au long de leurs cinq années de relation.

« C’est une mise à mort »

Et des viols aussi. Maître Abachkina interroge : Est-ce un viol s’il refuse de se protéger ? Oui, répond-elle. Est-ce un viol si la victime dort, sous somnifères ? Absolument, insiste-t-elle. Le conseil pose une dernière question : Alors, comment passe-t-on de violences répétées à une tentative de meurtre ? « Par pulsion de meurtre. »

Selon maître Abachkina, l’accusé met à exécution cette pulsion de meurtre, ce 2 juillet 2010, quand il verse sur sa compagne « non pas à une, ou à deux, mais à trois reprises » de l’alcool à brûler et allume un briquet. « C’est une mise à mort », insiste l’avocate. Et elle enfonce le clou : oui il a voulu la tuer, non il n’a pas essayé de la sauver puisque « la seule chose à laquelle il pense alors qu'elle brûle, c’est son casier judiciaire », ajoute-t-elle.

Une femme meurt tous les trois jours tuée par son conjoint ou ex

Et depuis ce jour-là, la victime vit au quotidien avec la peur. « La peur qu’il vienne finir le boulot », traduit l’avocate. Elle rappelle les premiers mots de sa cliente lors de sa déposition à la barre lundi : « Je dépose pour savoir combien de temps il me reste à vivre. »

L’avocate termine sur une pancarte qu’elle a vue lors d’une marche de samedi 20 novembre contre les violences faites aux femmes. Il y est écrit : « Nous ne sommes plus qu’à 17 féminicides de Noël ». Elle ajoute, presque prémonitoire : « Tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. »