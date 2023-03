Assises de la Mayenne : témoignage émouvant, zones d'ombres... l'entourage de l'accusé donne sa version

Un homme de 31 ans comparaît depuis ce lundi devant les Assises de la Mayenne, à Laval, pour le meurtre de son propriétaire de 65 ans à Changé, près de Laval, en janvier 2021. Après avoir abordé les faits, entendu le directeur d'enquête ainsi que l'expert en médecine légale, la Cour s'est penchée ce lundi après-midi sur l'audition du frère de l'accusé et de sa compagne au moment des faits. Le petit frère livre un témoignage émouvant et n'explique toujours pas pourquoi son grand frère est passé à l'acte.

"Il s’est peut-être senti menacé mais c’est parti trop loin"

"J’ai beaucoup d’empathie pour la famille, je suis très peiné par tout ce qui se passe, il n’y a rien qui puisse excuser ce qui s’est passé", commence ce petit frère âgé de 30 ans, "on est un peu accidenté dans la vie, c’est très compliqué, on a une vie très compliquée", tente-t-il d'expliquer. "Je suis très étonné de ce qui se passe, quand on voit le CV de mon frère, ce n’est pas possible, on peut s’énerver, mais de là que ça parte aussi loin, non", continue le frère à la barre, "il s’est peut-être senti menacé mais c’est parti trop loin". Le soir des faits, en janvier 2021, le petit frère reçoit un appel de la victime : "ton frère est en retard de loyer", il répond qu'il est caution donc s’il y a besoin il peut payer. "J’ai donc appelé mon frère pour lui demander de régler sa situation, le monsieur m’a appelé en même temps mais comme j'étais déjà en ligne il m’a laissé un message de 20 secondes", ajoute-t-il. Un peu plus trad, le petit frère appelle, "je l’ai planté, je l’ai planté", lui dit l'accusé au bout de la ligne, "il ne va pas mourir ? On ne peut pas tuer quelqu’un pour 850 euros", lui répond le petit-frère, "je dois raccrocher". Il part donc très vite sur place. Là-bas, il voit tous les gyrophares, "j’ai failli m’évanouir", indique-t-il.

"Ce n’est pas normal qu’à 12-13 ans mon frère fasse une tentative de suicide", continue-t-il à la barre en reparlant du passé, "il y a eu le viol, pourtant on a toujours le sourire, on est des personnes toujours avec le sourire". En revanche il explique qu’il a été entouré différemment dans sa vie, "je suis très proche de mon frère, on est juste différent sur certains points". Il a quelques larmes qui coulent, des moments difficiles à la barre, "mon frère va payer pour ce qu’il a fait mais pas pour ce qu’il n’a pas fait". "On a vu notre beau-père mourir devant nos yeux, les deux accidents de mon frère", mentionne-t-il. Un passé qui laisse des traces.

"Courtois mais agacé"

"Comment était la victime au téléphone avant le drame, quand vous l'avez eu ?", lui demande l'avocate des parties civiles, "courtois mais agacé", "il n'y avait pas d’agressivité particulière ?" "Non, il était juste agacé", répond le petit frère à la barre. Les deux conseils des parties civiles se demandent quelles auraient pu être les raisons de ces quatre coups de couteau, "je ne saurais pas dire", répond le témoin à la barre, "je ne veux pas qu’il soit accablé, comme si c’était une mauvaise personne pour la société, ce n’est pas une mauvaise personne", continue-t-il quand on lui demande pourquoi il n'a pas envie que son frère paye pour ce qu'il n'a pas fait.

L'avocat de l'accusé insiste sur une phrase, qu'aurait dit le propriétaire au petit frère : "je commence à avoir marre des loyers impayés" de son frère, "si ça continue je vais venir, lui faire sauter la serrure, il ne me connaît pas", "c’est possible, c’était plus frais à ce moment-là", répond le témoin à la barre.

La compagne parle de trois coups de couteau portés

La compagne de l'accusée se présente ensuite à la barre, après le témoignage du petit frère. L'aide-ménagère de 32 ans revient sur ses auditions après le drame. "Ce soir-là, je suis rentrée du travail j'ai eu ma mère au téléphone, on se met à table pour discuter, mon conjoint nous apprend que le loyer de janvier n’a pas été réglé", commence-t-elle. "On parle à table quand ça frappe à la porte, on est surpris par les coups sur la porte, on essaye de rentrer par la porte d’entrée, le propriétaire entre dans la maison, c’est mon conjoint qui va ouvrir puis tout va très vite", affirmant que la victime vient "avec l’intention de récupérer ce loyer, son argent". "Je suis resté à table sans oser me lever, on s’est regardé avec mon frère, mon conjoint va dans la cuisine, prend un couteau, lui assène trois coups de couteau", termine-t-elle.

"Combien de temps selon vous dure l’échange entre la victime et votre conjoint ?" demande un des avocats des parties civiles, "quelques minutes selon moi", "selon vous, il y a eu trois coups de couteau, c’est ça ?" "oui", "dos au mur ?" "oui j’ai vu ça", répond la compagne. "Comment vous pouvez dire ça aujourd’hui alors que le jour de l’audition vous répondez aux enquêteurs que vous n’avez pas vu l’altercation, vous avez répondu que vous n'aviez pas vu les coups de couteau, aujourd’hui vous dites trois ?", note l'avocat des parties civiles, "il y a des choses qui me sont revenues, quand on vit des choses comme ça, on a un traumatisme", répond la compagne de l'accusé, "honnêtement je m’en veux, je me dis et si je m’étais levé ? Et si c’était moi qui avais ouvert ?"

Finalement, l’avocat général demande : "vous allez voir votre conjoint à la maison d’arrêt ?", "j’y allais", "vous avez cessé ?", "Oui", "Pourquoi ?", "Parce que mon droit de parloir a été suspendu", "pourquoi ?", "Parce que j’ai apporté des produits de stupéfiants et un mini téléphone portable à mon conjoint à la maison d’arrêt".