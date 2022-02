Un habitant de Lassay-les-Châteaux, originaire du Congo, comparaît ce lundi 28 février pour le meurtre de sa femme. Il a reconnu l’avoir tuée à coups de hache à leur domicile après une dispute conjugale.

Ce dimanche 26 mai 2019, les gendarmes sont appelés à 5 heures du matin par un homme affolé qui dit avoir perdu la tête et tué sa femme, à l’aide d’une hachette prise dans la cuisine. Au téléphone avec les secours, il répète qu’elle ne voulait plus de lui. « Il est en boucle à répéter qu'il a perdu la tête », explique à la barre le gendarme de la brigade de recherches chargé de l’enquête.

« C'est quelque chose de commun le meurtre à la hache ? »

Les gendarmes de Mayenne découvrent le corps de la victime dans son lit. La femme âgée de 64 ans est allongée sur le dos, sur le côté gauche, bordée d’un drap et d’une couverture. « On dirait qu’elle dort », dit le gendarme. Les projections de sang sont impressionnantes détaille le directeur d’enquête. Il y en a sur le lit, « l’oreiller est complètement imbibé » et jusqu’au sol, décrit-il. Une hachette d’une lame de 10 cm est retrouvée par terre.

Les médecins légistes relèvent 16 plaies au visage et à la tête et six sur la main gauche de la victime. « Des plaies très évocatrices de défense », détaille le médecin légiste à la barre. Il ajoute que la victime était consciente au moment des faits mais qu'elle est décédée « 30 secondes après ».

« Vous êtes expert depuis 15 ans, c'est quelque chose de commun le meurtre à la hache ? », demande la procureure de la République de Laval, Céline Maigné. « C'est mon premier », répond le médecin légiste.

« Un esprit satanique »

Placé en garde à vue après les faits, l’homme reconnaît avoir tué sa femme mais lui avoir infligé seulement trois coups. Il dit s'être disputé avec elle, au sujet de leur fils autiste. Elle l’aurait traité de fou et lui aurait reproché de toujours se plaindre. « Elle aurait refusé de servir à table et l’accusé l’aurait pris comme un acte de rébellion », précise l’enquêteur. Lors de sa première audition, il explique aux enquêteurs qu’ils se sont couchés vers minuit puis qu’il s’est réveillé. « À 4 heures 30, il se lève pour récupérer la hachette à la cuisine qui sert à préparer les pieds de boeuf, raconte le gendarme. Il savait pertinemment comment ça allait se terminer. »

L'accusé évoque aussi de « sales pensées, d’un esprit satanique. Il se sent envoûté », ajoute le gendarme à la barre. « _Il explique que quand son médecin de famille n’arrive pas à trouver les pathologie dont il souffre, il lui dit qu’_il est victime d’un sort. »

Plusieurs témoins sont attendus à la barre ce lundi dont les enfants du couple et le père et l'oncle de l'accusé. L'audience se poursuit jusqu'au lendemain le mardi 1er mars avec l'interrogatoire de personnalité de l'accusé, les expertises des psychiatre et psychologue.