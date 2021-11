Assises de la Mayenne : un Rennais a voulu tuer son ex-compagne en l'aspergeant d'alcool à brûler

Un homme de 45 ans comparaît depuis ce lundi 22 novembre 2021 devant la cour d'assises de la Mayenne pour tentative de meurtre, violences et viol sur son ancienne conjointe. Il est accusé d'avoir vider un flacon d'alcool à brûler sur la victime avant d'allumer un briquet.

Un Rennais, originaire de Guadeloupe, comparaît à partir de ce lundi 22 novembre devant la cour d’assises de la Mayenne pour tentative de meurtre, violences et viol sur son ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 35 ans. Il est accusé d'avoir versé de l'alcool à brûler, avant d'allumer un briquet et d'enflammer la jeune femme.

Ce sont des années de violences qu’énumère le président de la cour : gifles, coups de poing, coups de pied, insultes et humiliations. Pendant toute la durée de leur relation de 2009 à 2014, l’accusé bat sa conjointe. Des violences répétées pour lesquelles il comparaît libre devant la cour d'assises de la Mayenne, mais pas seulement. L'homme est aussi accusé de tentative de meurtre sur son ancienne compagne.

"Il faut que ce soit plus violent"

Un soir de juillet 2010 à Rennes, la jeune femme va passer la soirée chez une amie, quand l'accusé débarque chez cette dernière et la gifle. Tellement fort, raconte une enquêtrice de la police de Rennes à la barre, que sa boucle d'oreille en tombe. La dispute continue à leur domicile, c'est là qu'il trouve une bouteille d'alcool à brûler. "Il lui dit que les coups ne sont pas assez importants pour elle, qu'il faut que ce soit plus violent", rapporte l'enquêtrice rennaise. Il est soûl et l'asperge, alors qu'elle le supplie d'arrêter. "Elle lui dit que c'est dangereux, que c'est du n'importe quoi", ajoute la policière.

"Des flammes jusqu'au-dessus de sa tête"

C'est elle qui trouve un briquet. "Elle lui dit vas-y, fais ce que tu as à faire", précise l'enquêtrice. Il approche le briquet de son pyjama et là, elle s'enflamme immédiatement, "pas le temps de dire ouf, qu'en dix secondes, il y a des flammes au-dessus de sa tête", dit la policière. Dans la panique, la jeune femme n'arrive pas à enlever son pyjama. Lui est affolé mais refuse de téléphoner aux pompiers. Il n'appelle les secours qu'une fois qu'elle lui promet de ne pas le dénoncer.

La jeune femme est gravement brûlée et doit subir des greffes. À son réveil à l'hôpital, son agresseur se tient à ses côtés. Elle racontera ensuite à tout le monde qu'elle s'est blessée en brûlant des photos, avant de porter plainte, trois ans plus tard en 2014. Quatre jours avant son agression, elle avait découvert qu'elle était enceinte. L'accusé lui avait alors répondu qu'il était "content".