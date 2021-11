Assises de la Mayenne : une femme de 52 ans condamnée à 20 ans de prison pour l’empoisonnement de son conjoint

La cour d’assises de la Mayenne a reconnu coupable une habitante de Loiron de l’empoisonnement de son conjoint en février 2017. La femme de 52 ans, en détention provisoire depuis 2019, est condamnée à 20 ans de prison, la peine requise par l’avocate générale.

À l'annonce du verdict, la famille de la victime pousse un soupir de soulagement. Ils sont satisfaits assure Me Lépinay, l'avocat des deux frères et de la belle-sœur du défunt. "Ils ne s'expriment pas tellement sur la peine, plutôt sur le principe de la culpabilité dont ils ont été convaincus au terme des deux jours de procès." Me Lépinay regrette que l'accusée n'ait pas avoué sa culpabilité. Malgré tout, le procès est bénéfique pour ses clients. "Au stade de l'instruction, seul le père a été constitué partie civile, raconte-t-il. Les frères et la belle-sœur ne se sont constituées qu'à l'audience; donc ils n'avaient pas eu du tout accès au dossier. Là, ils ont pu se faire leur opinion de manière objective."

"Une condamnation au bénéfice du doute"

De l'autre côté de la salle d'audience, l'accusée fond en larmes dans le box. Son avocat Me Le Mintier, qui la réconforte, ne comprend pas le verdict. "Le président a fait lecture de la motivation et la première phrase qui a été prononcée, c'est 'la cour d'assises s'interroge sur le comportement de l'accusé'. C'est insuffisant pour aboutir à un verdict de culpabilité et une peine de 20 ans de réclusion."

Pour l'avocat de la défense, des zones d'ombres persistent au dossier. "Le doute a été omniprésent dans ce dossier. Ma cliente a toujours clamé son innocence, au moment des faits elle a prévenu les secours. Mais manifestement, c'est une condamnation au bénéfice du doute." L'avocat de la défense ignore encore s'il va faire appel.

Le président de la cour Olivier Guérin explique que le verdict est motivé en partie par l’expertise médico-légale. La cause de la mort, une intoxication à de multiples médicaments qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire, a également motivé le verdict de la cour. Le président ajoute que le comportement de l’accusée pendant les débats, ainsi que ses explications contradictoires concernant le délai d’appel aux secours, ont convaincu la cour de sa culpabilité.