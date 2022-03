La douleur des enfants est palpable dans la salle d’audience ce lundi 28 février. Au premier jour du procès pour meurtre par concubin d’un homme de Lassay-les-Châteaux, les enfants du couple se sont succédés à la barre, pour faire part de leur incompréhension.

« Je vis un cauchemar éveillé », lance d’emblée la troisième fille de la fratrie de sept enfants. Cette femme de 45 ans s’effondre en larmes. Elle dit à la cour qu’elle a perdu sa mère bien sûr mais aussi son père, « je considère que je n’ai plus de parents. » Deux ans et demi après les faits, elle raconte que, chaque soir, dans son lit, elle imagine le meurtre de sa mère, tuée alors qu’elle était couchée dans sa chambre.

« Comment on explique à nos enfants que papi a tué mamie ? »

Elle et ses soeurs dressent le portrait d’une mère aimante, bienveillante, présente pour ses enfants et ses petits-enfants, « elle était toujours positive, attentionnée, joyeuse. » Leur avocat, maître Dirrickx, rappelle à l’une d’entre elles que les petits-enfants surnommaient leur grand-mère « Mamie chaînette ». À l’évocation de ce souvenir, la fille fond en larmes. « C’est parce qu’elle leur donnait toujours des bonbons en forme de colliers », explique-t-elle.

« La terre s’écroule »

« Comment on explique à nos enfants que papi a tué mamie ? », demande à la cour la benjamine de la famille. Elle aussi évoque vivre un cauchemar, « on pense que ça n’arrive qu’aux autres et quand ça vous arrive, la terre s’écroule". Elle explique s’être constituée partie civile pour avoir accès au dossier et comprendre ce qui a pu se passer.

Elle évoque un triste souvenir. La veille du meurtre, leur père leur avait envoyés un texto pour leur souhaiter une bonne fête des mères. « Et le lendemain, on vous appelle pour vous dire que votre papa a assassiné votre maman. » La petite dernière regarde souvent en direction de son père. Dans le box, l’accusé essuie des larmes derrière ses lunettes.

L’audience continue ce mardi 1er mars, avec les dépositions des experts psychologue et psychiatre. Le verdict sera rendu en fin de journée.