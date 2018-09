Le Mans, France

Comme le veut la procédure, l’accusé est invité à s’exprimer une dernière fois. Les traits tirés, le regard fuyant, l’homme de 50 ans est aussi bref que les jours précédents. Ses deux phrases sont, à nouveau, pour balayer les accusations dont il fait l’objet : « je nie les faits. Je voudrais que ça s’arrête, pour me reconstruite ». Un peu plus tôt dans la matinée, l’ancien entraîneur de rugby qui comparait pour viols et agressions sexuelles sur deux jeunes joueuses a entendu l’avocate générale prononcer ses réquisitions : « 9 ans de prison, interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs et inscription de la condamnation au FIJAIS (Fichier Judiciaire automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles) ».



Pour étayer ses réquisitions, l’avocate générale insiste sur les contradictions des témoins qui ont défendu l’accusé. « Votre version n’est confirmée par personne d’autre », dit-elle, en s’adressant à l’ancien entraîneur de rugby, alors que, dans le même temps, les dépositions des plaignantes sont « constantes ». L’avocate générale écarte la possibilité d’un complot, dont elle ne voit pas quelles pourraient être les raisons : financière ? : l’accusé n’a pas « grand-chose à offrir » ; vengeance ? : « ce serait disproportionné ». L’avocate générale regrette que l’ancien entraîneur de rugby, « sans affect et sans émotion », ne se soit pas exprimé davantage pendant son procès : "on aurait aimé avoir des aveux, on est dans le déni". Les victimes repartent « sans explication, sans pardon », regrette-t-elle.

« Un véritable calvaire »

Cette « absence d’excuse est une autre épreuve » pour les deux jeunes femmes, explique Maître Murillo, qui défend la plaignante accusant son ancien entraîneur d’agressions sexuelles. L’avocate dit "craindre l'existence d'autres victimes, compte tenu du nombre d’années (trois ans, ndlr) et du nombre de faits reprochés" » Elle résume ainsi sa défense : « il y a bien eu des gestes sexuels intentionnels, pas uniquement des mains aux fesses ». D’une voix forte, son collègue, qui défend la jeune femme accusant son ancien entraîneur de deux viols, martèle : « depuis six ans, c’est insupportable, intolérable ! ». Maître Ifrah décrit un « véritable calvaire », enduré par sa cliente. Pointant du doigt « l’immaturité de l’accusé », il demande à la Cour d’Assises de rendre à la jeune joueuse « la dignité qu’on lui a volée ».



« Ne pas condamner un innocent »

Méthodiquement, l’avocate de l’accusé reprend point par point les faits reprochés à l’ancien entraîneur de rugby et les témoignages entendus pendant les quatre jours de procès pour en monter les « contradictions ». Elle plaide l’acquittement : « je ne laisserai pas cet homme sacrifié », estimant qu’il n’y a « rien dans le dossier. Pas de preuve ». « On est dans le flou total », répète à plusieurs reprises maître Soulard qui va même jusqu’à dénoncer « deux viols inventés, imaginés ». L’avocate considère qu’il n’y a pas d’éléments matériels suffisants. Elle rappelle qu’au moment de l’instruction, une ordonnance de non-lieu avait, précisément, été rendue pour ces faits de viols avant que les parties civiles ne fassent appel et obtiennent ce procès devant la Cour d’Assises.« Il est lourd, c’est tout ! », résume maître Soulard, pour décrire l'ancien entraîneur de rugby. Et finalement demander aux jurés de « ne pas condamner un homme innocent ».