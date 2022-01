Assises de la sécurité : étape à Toulouse 40 jours avant la présentation aux candidats à la présidentielle

Comment construire la sécurité de demain dans les grandes villes ?

C'est pour répondre à cette question que Toulouse accueillait ce vendredi l'une des 5 étapes des assises de la sécurité. Une journée de concertation entre différents acteurs : police municipale, police nationale, justice, associations. Un brain-storming de plusieurs heures pour faire émerger des propositions à soumettre aux candidats à la présidentielle

Cinq étapes pour faire germer des propositions

Avant Toulouse il y a eu ces dernières semaines Besançon et Cherbourg après il y aura Metz le 26 janvier et Marseille le 16 février.

Les journées préparatoires aux assises de la sécurité sont des journées de concertation organisée par l'association France Urbaine qui regroupe les villes de plus de 100 000 habitants.

Les participants à Toulouse, une trentaine, sont des acteurs de la sécurité au quotidien : élus, magistrats, avocats, policiers, gendarmes, représentants de la protection judiciaire de la jeunesse, du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'association France Victimes. Avec quelques invités venus de Nîmes et Clermont-Ferrand.

Si Toulouse est ville hôte c'est parce que le maire Jean-Luc Moudenc est vice président de l'association France Urbaine, actuellement président par intérim et parce que la ville se présente comme une pionnière en matière de sécurité :

Elle a signé avec l'état il y a 15 mois, le tout premier contrat de sécurité intégrée, permettant l'arrivée de 111 policiers supplémentaires dans la ville, elle est aussi pionnière pour la vidéo verbalisation et la lutte contre les rodéos avec les radars anti-bruits.

Les propositions issues des assises de la sécurité seront soumises aux candidats à la présidentielle le 3 mars au Creusot en Saône-et-Loire.