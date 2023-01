Assises de la Somme : le couple acquitté des actes de torture et de barbarie

Un couple, famille d'accueil entre 1987 et 1991, était poursuivi pour actes de torture et de barbarie sur trois enfants placés entre octobre 1988 et décembre 1991. Après trois jours de procès, les trois victime se sont finalement constituées partie civile.

Pas assez d'éléments pour des actes de torture et de barbarie

En rendant le verdict, le président de la Cour d'assises de la Somme a précisé qu'il n'y a pas assez d'éléments pour affirmer qu'il y a eu de la torture et de la barbarie : "ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de maltraitance dans cette famille, mais les éléments n'étaient pas suffisants".

A l'énoncé les accusés ont montré leur soulagement. Ils ont pris leurs enfants dans leurs bras. Du côté de la partie civile c'était la résignation.

Difficile de savoir exactement ce qui s'est passé au sein de cette famille d'accueil. Il y a beaucoup de témoignages élogieux sur le couple d'accusés. Il y a eu aussi des signalements à l'Aide Sociale à l'Enfance (qu'on appelait la DASS à l'époque). L'assistante familiale a d'ailleurs été licencié en 1991 après plusieurs signalements pour mauvais traitements, malnutrition et problèmes d'hygiène.

L'avocat général avait requis 6 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt différé. Il a rappelé durant son réquisitoire que les jurés ne devaient pas "céder aux apparences souvent trompeuses. Vous avez face à vous un couple qui semble exemplaire mais qui a menti à plusieurs reprises. Les témoins sont cabossés par la vie mais sont-ils des menteurs pour autant ?"

Bains glacés, enfermés dans la cave, obligés de manger dans la gamelle du chien

Les parties civiles expliquaient avoir été enfermées plusieurs fois dans leurs chambres ou dehors, nus avec les chiens.

Ils parlaient de coups de martinet, avec le manche, et de coups de ceintures, de privations de nourriture, "on mangeait des trempettes, c'est du pain sec trempé dans de l'eau". Un des garçons disait avoir été obligé de pratiquer une fellation sur un autre enfant, et sur les chiens. Beaucoup de faits dénonces n'ont pas pu être prouvés.

En 2018, une information judiciaire était ouverte. Deux ans plus tard le couple était placé en garde à vue et mis en examen. Ils ont toujours nié les faits et accusent les enfants, qu'ils trouvaient très perturbés et difficiles à l'époque, d'avoir inventé toute cette histoire pour se faire de l'argent.