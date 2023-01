Assises de la Somme : un homme jugé pour tentative de meurtre sur sa compagne

Un homme de 44 ans est jugé devant la cour d'Assises de la Somme, à Amiens, ces mercredi et jeudi. L'accusé est poursuivi pour tentative de meurtre sur conjoint et séquestration. Le 30 décembre 2019 au soir, il a frappé très violemment et à plusieurs reprises sa compagne, lors d'une dispute. Il ne conteste pas mais assure ne pas avoir de souvenirs des violences.

C'est en début de soirée, le 30 décembre 2019, que les policiers sont appelés au domicile du couple, à Abbeville. La porte d'entrée est en partie bloquée par le buffet du salon. A l'intérieur, ils découvrent le corps de la victime, allongée au sol, le visage en sang. Des éclaboussures sont visibles sur les murs, le sol, le plafond. A côté, se trouve une casserole ensanglantée.

La victime frappée à de nombreuses reprises à coups de casserole

Sa sœur, qui habite juste au dessus, raconte être descendue avec son conjoint en entendant une violente dispute, des cris de douleurs et appels à l'aide. Ils croisent alors le suspect, en train de quitter les lieux, la fille du couple dans les bras. L'enfant de trois ans est finalement récupérée à temps. La victime est conduite à l'hôpital d'Amiens, opérée pour des lésions cérébrales et placée dans un coma artificiel.

Le suspect est lui arrêté dans la foulée, dans le hall de l'hôtel Mercure, en caleçon et chaussette. Il a demandé aux salariés de l'établissement d'appeler la police, après avoir expliqué qu'il venait de tuer quelqu'un. Lors des différentes auditions, l'accusé indique avoir voulu se suicider à l'aide d'une bouteille d'hélium (il a d'ailleurs acheté un peu plus tôt dans la journée la bouteille, l'adhésif, les masques) et avoir drogué sa compagne, pour qu'elle n'assiste pas au geste. Sa compagne qui, alertée par le bruit, s'est réveillée. La dispute a alors éclaté. Il assure ne pas se souvenir des coups, simplement de s'être saisi de la casserole.

Plusieurs tentatives de suicide

La victime avait annoncé, quelques jours plus tôt, sa volonté de quitter son conjoint. Elle raconte que celui-ci a, a plusieurs reprises, menacé de suicider. Des éléments confirmés par l'expertise informatique. Durant sa détention provisoire, l'accusé a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.