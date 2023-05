Assises de la Vendée : l'ancien prêtre jugé pour viols sur mineurs était mis à l'écart des jeunes depuis 2013

Le procès d'un ancien prêtre traditionaliste de 56 ans, Pierre de Maillard, se poursuit à huis clos devant la cour d'assises de la Vendée , à La Roche-sur-Yon. L'ancien prélat est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur 27 mineurs entre 2003 et 2019, essentiellement en Vendée, mais aussi à La Rochelle et dans les Yvelines. Il était en poste au prieuré Notre-Dame-du Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay près de Chantonnay, appartenant à la Fraternité Sainte-Pie X, non reconnue par l'Église catholique.

ⓘ Publicité

Les faits ont été révélés à la justice en 2020, mais en réalité Pierre de Maillard était écarté de toute fonction auprès des jeunes depuis 2013. "Il y avait des faits qui lui étaient reprochés, mais des faits mineurs par rapport à ce qu'on découvre en 2020, confie, lors d'une suspension d'audience, le responsable du prieuré l'abbé Alain Ramé, "donc les sanctions sont prises en proportion de ce qu'on sait". "Il avait été écarté dès 2013 parce qu'on se méfiait et on le contrôlait", confirme maître Solange Doumic, avocate de la Fraternité Saint-Pie X, partie civile, "i**l avait promis de ne pas recommencer et tout le monde l'a cru".

"Il avait été écarté dès 2013, car on se méfiait et on le contrôlait", maître Solange Doumic

Durant les premières heures d'audience, la cour a entendu les enquêteurs et deux premières victimes. "Il reconnaît en minimisant", regrette Solange Doumic, "c'est une fausse contrition". "Il nous a tellement manipulé qu'on ne sait pas quel crédit donner à ses aveux, il ne reconnaît pas tous les faits", ajoute également le père Alain Ramé.