Prêtre jugé pour viols sur mineurs en Vendée : "On est face à un pédophile en série sur 25 années"

Le procès d'un ancien prêtre traditionaliste de 56 ans a débuté ce lundi après-midi devant la cour d'assises de la Vendée, à La Roche-sur-Yon . Pierre de Maillard est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur 27 mineurs entre 2003 et 2019.

La plupart des faits ont été commis en Vendée, mais aussi lors de déplacements à La Rochelle et dans les Yvelines. Le prêtre, exclu depuis la révélation des faits en 2020 de la fraternité Saint-Pie X, non reconnue par l'Église catholique, était en poste au prieuré Notre-Dame-du Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay, près de Chantonnay. Trois victimes étant encore mineures aujourd'hui, le procès se tiendra à huis clos durant les deux semaines qui viennent.

Dans son box, l'ancien prêtre, en détention provisoire depuis fin 2020, est apparu en habits civils, pantalon beige et pull bleu marine. Le regard dans le vide ou les yeux totalement fermés. La plupart de ses victimes qui l'accusent sont présentes, accompagnées de leurs parents pour les plus jeunes, ou d'un conjoint pour les plus âgées. Lors des deux semaines de procès qui viennent, beaucoup ont choisi de témoigner à tour de rôle, souhaitant ne pas entendre ce que les autres ont subi.

"Toutes attendent une réponse à l'aune de l'importance des faits" - Maître Lionel Béthune de Moro

"Le débat est avant tout un débat de la culpabilité", estime Lionel Béthune de Moro qui défend certaines victimes, "mais on peut aussi se poser la question de la responsabilité, selon la phrase de Loisel "Qui peut et n'empêche pêche". Il y a un sentiment de culpabilité chez toutes les victimes qui se disent que si elles avaient parlé, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'autres victimes". De ce procès, toutes attendent "une réponse à l'aune de l'importance des faits, puisque c'est 25 années de torrent de boue sur autant de victimes, généralement âgées entre 12 et 17 ans".

"Mes clients attendent d'être entendus, et que l'accusé reconnaisse les faits sans réserve" déclare maître Hugues De Lacoste Lareymondie © Radio France - Yves-René Tapon

"Les prêtres de la Fraternité sont révoltés profondément" - Maître Solange Doumic

Le Collectif des victimes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X juge que les abus spirituels et les violences sexuelles au sein de cette institution ont un aspect "systémique" et veut encourager "les victimes à agir en justice", a affirmé son porte-parole Benjamin Effa, ce lundi, à l'AFP. La Fraternité s'est d'ailleurs constituée partie civile dans ce procès. "Les prêtres de la Fraternité sont révoltés profondément et sont tous de tout cœur avec ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous attendons tous la justice et un apaisement. Et que chacun puisse exprimer ce qui l'a vécu", confiait avant l'audience son avocate Solange Doumic.

L'accusé a demandé à son avocat de garder le silence face aux médias. Le verdict est attendu vendredi 2 juin.

