Assises de la Vienne : jugé pour avoir tué son bébé de trois mois, "un accident" maintient l'accusé

Jugé pour avoir tué son bébé de 3 mois. Ce mardi aux assises de la Vienne s'est ouvert le procès d'un père de famille accusé de "violences volontaires commises sur mineur de 15 ans, par ascendant, ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Les faits remontent au 10 avril 2020 dans le quartier Beaulieu à Poitiers.

Maintient qu'il a trébuché le bébé dans ses bras

Cet homme, alors âgé de 36 ans et fraichement séparé de sa compagne, récupère son nourrisson pour le garder l'après-midi. Mais en fin de journée, lorsque la mère revient vers 18h, elle découvre le bébé inerte, le visage tuméfié. Elle alerte alors les secours tandis que le père part au volant de sa voiture. Il sera arrêté quelques minutes plus tard par la police.

Durant toute l'instruction et à nouveau ce mardi devant la cour, l'homme précise qu'il s'agit d'un accident. Selon lui, il a trébuché sur la corniche de la porte de sa terrasse avant de se prendre les pieds dans le tapis et tomber le bébé dans ses bras. Il est en revanche plus flou sur l'horaire précis du drame et ce qu'il a fait après.

Le syndrome du bébé secoué et des hématomes sur le visage

Une version mise a mal par la médecin légiste. En visioconférence depuis le tribunal judiciaire de Tours, Pauline Saint-Martin a détaillé ce mardi aux jurés les multiples blessures de l'enfant. Elle précise surtout que si chute il y a eu, les blessures causées ne sont pas à l'origine du décès. Elle relate surtout le syndrome du bébé secoué et des hématomes sur le visage qui témoignent de coups ou des gifles, même si elle n'arrive pas à en préciser le nombre.

Lors de ce premier jour d'audience, la cour s'est aussi intéressée à sa personnalité, à son profil psychologique et psychiatrique avec un homme décrit comme impulsif ayant des problèmes d'alcool. La défense a pointé les zones d'ombre du dossier et surtout a interrogé les conclusions de la légiste.

Ce mercredi, place aux plaidoiries des avocats. Le verdict est attendu en fin de journée. L'accusé, déjà condamné par le passé dans une affaire d'incendie volontaire, encourt la prison à perpétuité.