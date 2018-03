Le Cour d'Assises a suivi les réquisitions de l'Avocat Général et condamne donc la mère de 38 ans a six ans de prison. Une peine accompagnée d'une obligation de soins pendant cinq ans.

Beaumont, France

Après trois heures de délibéré, la Cour d'Assises de la Vienne condamne une Poitevine de 38 ans pour le meurtre de son nouveau-né à six ans de prison avec obligation de soins pendant 5 ans. Elle comparaissait ce jeudi 1er et vendredi 2 mars pour la mort de son nouveau-né, juste après l'accouchement en 2015 à Beaumont-Saint-Cyr. Après avoir mis au monde l'enfant dans une caravane, elle l'enveloppe dans un drap et le place dans un sac poubelle. Mais a-t-elle voulu tué son enfant?

L'accusée elle maintient que le bébé est mort-né. Elle s'appuie sur plusieurs ressentis : pas de coup de pied du bébé dans son ventre alors qu'elle est enceinte, pas de mouvement non plus lorsqu'elle accouche dans la caravane en juillet 2015. L'accusée essaye pourtant de s'éclairer à l'aide d'un briquet pour apercevoir un mouvement du thorax de l'enfant, en vain.

Mais les experts contredisent la version de la mère. L'enfant est né vivant, sans aucune malformation, il a respiré entre 10 minutes et une heure. Et ils établissent rapidement la cause du décès : une mort par asphyxie provoquée par un drap. Du côté de la partie civile, il n'y a pas de doute "c'est de votre faute si cet enfant est mort" indique Me Souet. L'accusée fond en larme pendant les plaidoiries. "L'avez vous tué volontairement ? " lui demande la Présidente. "Non" répond l'accusée "mais j'ai des regrets de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et de ne pas avoir été cherché les secours."

Une conscience altérée

En 2015 dans cette caravane, l'accusée n'a pas pleinement conscience de ce qui se passe. "Ce n'était pas un bébé pour moi" répète-t-elle pendant les 2 jours du procès. Une conscience altérée en partie à cause de l'accouchement qui l'a plongée dans un état second, mais pas seulement. L'accusée est "borderline" et a du mal à se représenter la réalité notamment lorsqu'elle ne parvient pas à s'avouer cette grossesse et la cache à son entourage.

Une personnalité fragile également en raison de plusieurs épreuves dans sa vie : un compagnon auquel elle est soumise et qui la fait avorter de son premier enfant. Mais le tournant a lieu en 2013 après avoir accouché sous X d'une petite fille. C'est à ce moment là qu'elle se met à boire quotidiennement. Son entourage la décrit alors comme "passive, ailleurs, qui n'écoute jamais quand on lui parle."

N'a-t-elle pas entendu la respiration de son nourrisson ? On ne le saura pas. Avait-elle l'intention de le tuer ? Elle affirme que non. L'accusée assure depuis s'être beaucoup remise en question et avoir changé. Elle a décidé de se faire opérer pour ne plus avoir d'enfants.