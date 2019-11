Assises de la Vienne : le verdict attendu ce soir dans l'affaire du bébé secoué

Me Desroches et Me Breillat, les deux avocats de la défense

Poitiers - France

"En secouant cet enfant, cette femme l'a enfermé dans son corps". Ces mots glaçants sont ceux de l'avocate de la grand-mère. "On parle d'une vie ruinée", ajoute Me Coutand. "Et je suis venue chercher non pas une sanction mais une réponse judiciaire". A ce plaidoyer cinglant succède l'émouvante plaidoirie de Me Hay, l'avocate de l'enfant. "Petit bonhomme enfermé dans ce corps douloureux" dit elle avant d'évoquer la douleur de sa sœur aînée.

qui a fait du mal à mon petit frère ?

"Vous savez, raconte-t-elle, le plus dur pour Ema, c'est de se lever chaque matin en se demandant si son frère est encore en vie" ... et l'autre interrogation qui hante cet ado de 14 ans, conclue-t-elle, "c'est de savoir qui lui a fait du mal". Suit le raisonnement implacable de l'avocate générale. Elle rappelle les faits, les arguments pour démontrer que cette maman a non seulement secoué son bébé mais aussi provoqué sa fracture au crâne avant de requérir 5 ans de prison dont 4 années ferme et la suppression de son autorité parentale

L'acquittement plaidé face à la réclusion

Après ce réquisitoire, la défense est acculée mais pas abattue. Me Breillat contrattaque. Pour que cette affaire arrive devant cette cour, il a fallu 11 ans. "11 ans, c’est rarissime", dit-il, "et cela prouve selon lui que les choses ne sont pas si claires que cela dans ce dossier". Semer le doute pour créer l'incertitude du jury et au bout plaider l'acquittement. Réponse dans la soirée