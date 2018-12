Assises de la Vienne : un père empoisonneur jugé à Poitiers

Poitiers, France

Cette audience s'est ouverte ce lundi avec les aveux de l'accusé. Pendant toute l'instruction, il avait nié l'intention de tuer. Mais là, changement complet d'attitude : "Oui, j'ai voulu emmener mon fils avec moi" confesse d'emblée l'accusé. Reconnaissant l'empoisonnement de celui-ci à l'aide d'anti-dépresseurs. "Je veux m'excuser auprès de lui". "Il n'y est pour rien dans ce qui est arrivé".



La colère d'une grand mère

Dépressif et alcoolique, l'homme vivait depuis 2013 à huis clos avec son fils avec lequel il entretenait une relation fusionnelle jusqu'à vouloir l'entraîner dans la mort. Des aveux tardifs qui ne soulagent en rien la douleur de la famille maternelle de l'enfant. "C'est quoi l'avenir de mon petit-fils, quelle cicatrice il va garder ?" s’inquiète la grand mère, la voix chargée de colère avant de s'en prendre au comportement oisif de l'accusé.



"J'avais peur de lui"

L'homme ne travaillait plus depuis huit ans et vivait en fait au crochet de son ex-compagne qui payait les factures. Une femme exclue même dans son rôle de mère et qui n'a pas su empêcher son ex compagnon de s'arroger dès 2013 la garde principale de l'enfant. "J'avais peur de lui" se justifie-t-elle devant la cour.



Jusqu'à tenter de lui trancher les veines

Juste avant le drame, elle entreprend pourtant des démarches pour récupérer son fils. En parallèle, elle l'inscrit au collège pour qu'il reprenne sa scolarité. Est-ce cette perspective de son entrée au collège qui va le pousser à ce geste extrême ? Lui le nie mais dix jours plus tard, l'accusé boit beaucoup plus que d'habitude et fait avaler à son fils une dose mortelle d'anti-dépresseurs et va même jusqu'à tenter de lui trancher les veines avant d'y renoncer.