Assises de la Vienne : une défense qui se fissure

Au deuxième jour du procès de Kevin, accusé de l'assassinat de son ex-compagne à Civaux en janvier 2016, celui-ci a dû revoir sa ligne de défense. Décrit comme un "mythomane", acculé par la présidente et les avocats des parties civiles, le trentenaire finit par avouer que ce n'était pas un accident.

Les avocats des parties civiles Me Auzou, Maissin et Takhedmit ont marqué des points lors de cette 2ème journée d'audience

Civaux, France

A Poitiers, la Cour d'Assises de la Vienne se penche depuis hier sur le cas de Kevin, accusé d'avoir étranglé son ex-compagne à Civaux en janvier 2016. Après avoir examiné la personnalité de ce dernier hier, l'accusé a fini par changer sa ligne de défense. Il faut dire que tous se proches l'ont décrit comme un mythomane.

Ce n'était pas un accident

Au deuxième jour de son procès, acculé tour à tour par la présidente et les avocats des parties civiles, l'accusé admet enfin qu'il a bien tué volontairement la victime et non par accident comme il l'avait toujours affirmé jusqu'à ce jour. "Mais, sans préméditation", ajoute-t-il.

L'accusé avait consulté des sites sur la strangulation

Il reconnait aussi pour la première fois qu'il a bien consulté un site internet sur la strangulation une heure avant le drame, et pas la veille au soir comme il l'avait toujours prétendu.

"C'était pour dissuader la victime d'expérimenter cette pratique sexuelle extrême" se justifie- t-il.

Mais la présidente le relance : "Et pourtant vous allez commencer à l'étrangler...", souligne-t-elle. Lui, répond : "C'était pour lui faire plaisir", précise-t-il. "Et qu'est ce qui fait que vous ne relâchez pas la ceinture ? " s'interroge-t-elle.... "Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire" finit-il par lâcher.

Accusé méthodique, défense fragilisée

La suite de l'interrogatoire est tout aussi édifiante. Elle révèle surtout les fragilités de la ligne de défense de l'accusé car après le drame l'accusé semble être méthodique, capable quelques heures après avoir tué la victime de proposer à sa compagne arrivée le soir de faire l'amour sur le lit du drame.

En trois heures, Kevin parvient à dissimuler le corps, changer les draps, il fait disparaître tous les effets personnels de la victime et prépare un repas pour accueillir sa compagne de l'époque, celle-là même à qui il avait affirmé que c'était sa maison (La jeune femme avait demandé à se rendre chez lui pour découvrir sa maison, mais c'est dans la maison de son ex-compagne tout juste tuée qu'il l'a reçue.)

"Il semblait détendu"

Quand sa compagne arrive vers 19h15, il semble calme, "détendu" selon son témoignage.

"Comment vous expliquez votre attitude à ce moment ?" lui demande la présidente.

"C'était une façade" se justifie l'accusé.... La sentence de la présidente de tarde pas :

"Vous poussez loin l'apparence car _vous parvenez même à lui faire l'amour sur le lit du meurtre_" lui assène-t-elle sèchement.

L'accusé ne tique pas.