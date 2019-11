Assises de la Vienne : une maman jugée cette semaine pour avoir secoué son bébé

Poitiers, France

En août 2008, le parquet de Poitiers est avisé par le CHU. Il vient d'hospitaliser un nourrisson dans un état préoccupant mais très vite, le parquet va classer l'affaire sans suite en s'appuyant sur les déclarations de la mère du nourrisson. Pour justifier la dégradation subite de l'état de santé de son bébé, celle-ci explique l'avoir fait tomber avec la poussette dans les escaliers.

Le parquet prononce un non-lieu

Deux ans plus tard, la grand mère paternelle du bébé dépose plainte pour violences volontaires. Son petit fils ne marche pas, ne parle pas, est aveugle et victime de crises d'épilepsie. Cette fois, une première expertise médicale est ordonnée, une information judiciaire ouverte mais une fois encore le parquet estime qu'il n'y pas lieu de poursuite et prononce un non-lieu.

L'acharnement d'une grand mère

Nouvelle démarche de la grand mère et de son avocate et elle sera déterminante cette fois. Les médecins qui avaient pris en charge le bébé en 2008 sont entendus. Leurs témoignages confortés par une nouvelle expertise permet de confirmer que l'enfant souffre bien du syndrome du bébé secoué et que son état n'a rien à voir avec une chute dans les escaliers. La maman est mise en examen plus de cinq ans après les faits.

Confrontée au témoignage de sa belle-sœur en 2016, elle finit par reconnaitre avoir secouée l'enfant après avoir cependant laissé entendre que son compagnon avait également une responsabilité dans ces violences. Le procès doit se prolonger jusqu'au vendredi 8 novembre devant la cour d'assises de la Vienne.